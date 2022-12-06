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https://sputnikarabic.ae/20221206/تصريحات-وزير-العدل-المغربي-عن-مساءلة-قضاة-في-بلاده-تثير-جدلا-واسعا-1070908741.html
تصريحات وزير العدل المغربي عن مساءلة قضاة في بلاده تثير جدلا واسعا
تصريحات وزير العدل المغربي عن مساءلة قضاة في بلاده تثير جدلا واسعا
تسببت تصريحات أدلى بها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في جدل واسع بين قضاة بلاده، رفضا لما طرحه من فرض مساءلتهم التأديبية إذا ماطلوا في البت بالقضايا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T11:26+0000
2022-12-06T11:26+0000
العالم العربي
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ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، اعتبر عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن الأزمة تتمثل في "تحميل القضاة ما لا طاقة لهم به وإلقاء المسؤولية عليهم وحدهم، خاصة في ظل غياب أي دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية في الموضوع".وانتقد زوير تصريحات الوزير مؤكدا أنه لم يتحدث عن "الأسباب الرئيسية والحقيقية لتأخير البت في الملفات، والتي من أهمها المشاكل المرتبطة بتبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات، ثم كثرة المتدخلين والأطراف، وعدم تطوير وسائل التبليغ".وطالب الكاتب العام لنادي قضاة المغرب بتطوير الآليات حتى يمكن للقاضي أن يعمل في أجواء ملائمة، قائلا: "ألم يحن الوقت لاعتماد التبليغ الإلكتروني وتوجيه الاستدعاءات على البريد الإلكتروني أو باستعمال الرسائل القصيرة عبر الهاتف أو مختلف وسائل التواصل الحديثة؟".وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد توعد من وصفهم بـ"القضاة المماطلين في البت بالدعاوى القضائية" بالمساءلة التأديبية، وذلك عن طريق قانون جديد يتم طرحه حاليا.تصريحات وهبي جاءت خلال العرض الذي قدمه حول مشروع قانون يستهدف "تتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".وقد نصت المادة 108 مكرر من هذا القانون على أن "يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية".طالع أيضا: بعد قضية اغتصاب 30 طفلا في مركز اجتماعي بالمغرب... هل يشدد القضاء المغربي العقوبة؟
https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-العدل-المغربي-يتوعد-قضاة-في-بلاده-بالمساءلة-التأديبية-1070827827.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

تصريحات وزير العدل المغربي عن مساءلة قضاة في بلاده تثير جدلا واسعا

11:26 GMT 06.12.2022
© AP Photo / Abdeljalil Bounharمحكمة في المغرب
محكمة في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
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تسببت تصريحات أدلى بها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في جدل واسع بين قضاة بلاده، رفضا لما طرحه من فرض مساءلتهم التأديبية إذا ماطلوا في البت بالقضايا المعروضة عليهم.
ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، اعتبر عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن الأزمة تتمثل في "تحميل القضاة ما لا طاقة لهم به وإلقاء المسؤولية عليهم وحدهم، خاصة في ظل غياب أي دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية في الموضوع".
لقاء وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مع نظيره المصري عمر مروان في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
وزير العدل المغربي يتوعد قضاة في بلاده بالمساءلة التأديبية
4 ديسمبر, 13:10 GMT
وانتقد زوير تصريحات الوزير مؤكدا أنه لم يتحدث عن "الأسباب الرئيسية والحقيقية لتأخير البت في الملفات، والتي من أهمها المشاكل المرتبطة بتبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات، ثم كثرة المتدخلين والأطراف، وعدم تطوير وسائل التبليغ".
وطالب الكاتب العام لنادي قضاة المغرب بتطوير الآليات حتى يمكن للقاضي أن يعمل في أجواء ملائمة، قائلا: "ألم يحن الوقت لاعتماد التبليغ الإلكتروني وتوجيه الاستدعاءات على البريد الإلكتروني أو باستعمال الرسائل القصيرة عبر الهاتف أو مختلف وسائل التواصل الحديثة؟".

وأضاف: "هل يتعين البت في الملفات دون استدعاء وتوصل الأطراف؟ وهل يتعين الإسراع في إصدار الأحكام والقرارات على حساب حقوق الدفاع والآجال الكافية الجواب أو الطعن طبقا للقانون؟".

وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد توعد من وصفهم بـ"القضاة المماطلين في البت بالدعاوى القضائية" بالمساءلة التأديبية، وذلك عن طريق قانون جديد يتم طرحه حاليا.
تصريحات وهبي جاءت خلال العرض الذي قدمه حول مشروع قانون يستهدف "تتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وقد نصت المادة 108 مكرر من هذا القانون على أن "يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية".
طالع أيضا: بعد قضية اغتصاب 30 طفلا في مركز اجتماعي بالمغرب... هل يشدد القضاء المغربي العقوبة؟
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