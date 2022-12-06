https://sputnikarabic.ae/20221206/تصريحات-وزير-العدل-المغربي-عن-مساءلة-قضاة-في-بلاده-تثير-جدلا-واسعا-1070908741.html

تصريحات وزير العدل المغربي عن مساءلة قضاة في بلاده تثير جدلا واسعا

تصريحات وزير العدل المغربي عن مساءلة قضاة في بلاده تثير جدلا واسعا

تسببت تصريحات أدلى بها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في جدل واسع بين قضاة بلاده، رفضا لما طرحه من فرض مساءلتهم التأديبية إذا ماطلوا في البت بالقضايا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T11:26+0000

2022-12-06T11:26+0000

2022-12-06T11:26+0000

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104384/60/1043846083_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_bc7631629af5675b04eae6b680b4dbd6.jpg

ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، اعتبر عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن الأزمة تتمثل في "تحميل القضاة ما لا طاقة لهم به وإلقاء المسؤولية عليهم وحدهم، خاصة في ظل غياب أي دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية في الموضوع".وانتقد زوير تصريحات الوزير مؤكدا أنه لم يتحدث عن "الأسباب الرئيسية والحقيقية لتأخير البت في الملفات، والتي من أهمها المشاكل المرتبطة بتبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات، ثم كثرة المتدخلين والأطراف، وعدم تطوير وسائل التبليغ".وطالب الكاتب العام لنادي قضاة المغرب بتطوير الآليات حتى يمكن للقاضي أن يعمل في أجواء ملائمة، قائلا: "ألم يحن الوقت لاعتماد التبليغ الإلكتروني وتوجيه الاستدعاءات على البريد الإلكتروني أو باستعمال الرسائل القصيرة عبر الهاتف أو مختلف وسائل التواصل الحديثة؟".وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد توعد من وصفهم بـ"القضاة المماطلين في البت بالدعاوى القضائية" بالمساءلة التأديبية، وذلك عن طريق قانون جديد يتم طرحه حاليا.تصريحات وهبي جاءت خلال العرض الذي قدمه حول مشروع قانون يستهدف "تتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".وقد نصت المادة 108 مكرر من هذا القانون على أن "يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية".طالع أيضا: بعد قضية اغتصاب 30 طفلا في مركز اجتماعي بالمغرب... هل يشدد القضاء المغربي العقوبة؟

https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-العدل-المغربي-يتوعد-قضاة-في-بلاده-بالمساءلة-التأديبية-1070827827.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار المغرب اليوم