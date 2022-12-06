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https://sputnikarabic.ae/20221206/جاويش-أوغلو-التدريبات-العسكرية-اليونانية-بجزر-بحر-إيجه-استفزاز-يجب-التراجع-عنه-1070911694.html
جاويش أوغلو: التدريبات العسكرية اليونانية بجزر بحر إيجه استفزاز يجب التراجع عنه
جاويش أوغلو: التدريبات العسكرية اليونانية بجزر بحر إيجه استفزاز يجب التراجع عنه
حذرت أنقرة من أنها سترد على التدريبات العسكرية اليونانية التي انطلقت بجزر بحر إيجه منذ أيام. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T12:34+0000
2022-12-06T12:34+0000
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أخبار تركيا اليوم
اليونان
مولود تشاووش أوغلو
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن "على اليونان التراجع عن انتهاكاتها، والالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالجزر وإلا سنقوم بالخطوات اللازمة".وأضاف أوغلو "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تسليح الجزر منزوعة السلاح والتهديدات الموجهة لنا"، مشيرا بشكل خاص إلى اتفاقيتي لوزان وباريس، محذرا من أن "سيادة الجزر ستكون موضع نقاش في حال لم تكف اليونان عن انتهاك وضع جزر بحر إيجه".وتستمر التدريبات اليونانية حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول، حسب الإعلام اليوناني.وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، على خلفية قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه تقول اليونان إنها تابعة لها، في وقت أعلن الجانبان تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.والجزر الـ18، القريبة من السواحل التركية، تحت سيادة اليونان بموجب معاهدتي لوزان وباريس بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، شريطة بقائها منزوعة السلاح.
https://sputnikarabic.ae/20221123/تركيا-تنتقد-اليونان-بعد-إبرامها-مذكرة-تفاهم-مع-مصر-بشأن-البحث-والإنقاذ-شرقي-المتوسط-1070484196.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اليونان, مولود تشاووش أوغلو
العالم, أخبار تركيا اليوم, اليونان, مولود تشاووش أوغلو

جاويش أوغلو: التدريبات العسكرية اليونانية بجزر بحر إيجه استفزاز يجب التراجع عنه

12:34 GMT 06.12.2022
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Petros Giannakouris
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حذرت أنقرة من أنها سترد على التدريبات العسكرية اليونانية التي انطلقت بجزر بحر إيجه منذ أيام.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن "على اليونان التراجع عن انتهاكاتها، والالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالجزر وإلا سنقوم بالخطوات اللازمة".
وأضاف أوغلو "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تسليح الجزر منزوعة السلاح والتهديدات الموجهة لنا"، مشيرا بشكل خاص إلى اتفاقيتي لوزان وباريس، محذرا من أن "سيادة الجزر ستكون موضع نقاش في حال لم تكف اليونان عن انتهاك وضع جزر بحر إيجه".
وتستمر التدريبات اليونانية حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول، حسب الإعلام اليوناني.
وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، على خلفية قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه تقول اليونان إنها تابعة لها، في وقت أعلن الجانبان تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.
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والجزر الـ18، القريبة من السواحل التركية، تحت سيادة اليونان بموجب معاهدتي لوزان وباريس بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، شريطة بقائها منزوعة السلاح.
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