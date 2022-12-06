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https://sputnikarabic.ae/20221206/جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكية-يتهم-قراصنة-تابعين-للصين-بسرقة-21-مليون-دولار-1070904983.html
جهاز الخدمة السرية الأمريكية يتهم قراصنة "تابعين للصين" بسرقة 21 مليون دولار
جهاز الخدمة السرية الأمريكية يتهم قراصنة "تابعين للصين" بسرقة 21 مليون دولار
أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أن قراصنة إلكترونيين سرقوا ملايين الدولارات من الأموال المخصصة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:19+0000
2022-12-06T10:19+0000
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وقالت المتحدثة باسم الجهاز، جوستين ويلان، لشبكة CNN، الاثنين، إن هؤلاء القراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية، وإن المبلغ الذي سرقوه لا يقل عن 20 مليون دولار.وتعتبر هذه المرة الأولى التي يربط فيها جهاز الخدمة السرية عملية احتيال متعلقة بالأموال المخصصة للإغاثة من كورونا بقراصنة تابعين لحكومة أجنبية.ومن غير الواضح "ما إذا كان المتسللون قد قاموا بالسرقة لتحقيق مكاسب شخصية أو ما إذا كانوا يعملون نيابة عن بكين"، وفقا للشبكة.ويعد مبلغ العشرين مليون دولار مجرد مبلغ بسيط من أموال الإغاثة التي سرقت من الحكومة الأمريكية من قبل تنظيمات إجرامية، إذ قال جهاز الخدمة السرية إن تلك التنظيمات استولت على أكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2020.وتنفي بكين بشكل روتيني مثل هذه المزاعم بينما تتهم الإدارة الأمريكية باستهداف الصين بالقرصنة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

جهاز الخدمة السرية الأمريكية يتهم قراصنة "تابعين للصين" بسرقة 21 مليون دولار

10:19 GMT 06.12.2022
© flickr.comقرصنة
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© flickr.com
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أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أن قراصنة إلكترونيين سرقوا ملايين الدولارات من الأموال المخصصة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا.
وقالت المتحدثة باسم الجهاز، جوستين ويلان، لشبكة CNN، الاثنين، إن هؤلاء القراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية، وإن المبلغ الذي سرقوه لا يقل عن 20 مليون دولار.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يربط فيها جهاز الخدمة السرية عملية احتيال متعلقة بالأموال المخصصة للإغاثة من كورونا بقراصنة تابعين لحكومة أجنبية.
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وذكرت المتحدثة أن القراصنة تسللوا إلى صناديق التأمين ضد البطالة وإقراض المشاريع الصغيرة في أكثر من 12 ولاية أمريكية.
ومن غير الواضح "ما إذا كان المتسللون قد قاموا بالسرقة لتحقيق مكاسب شخصية أو ما إذا كانوا يعملون نيابة عن بكين"، وفقا للشبكة.
ويعد مبلغ العشرين مليون دولار مجرد مبلغ بسيط من أموال الإغاثة التي سرقت من الحكومة الأمريكية من قبل تنظيمات إجرامية، إذ قال جهاز الخدمة السرية إن تلك التنظيمات استولت على أكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2020.
وتنفي بكين بشكل روتيني مثل هذه المزاعم بينما تتهم الإدارة الأمريكية باستهداف الصين بالقرصنة.
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