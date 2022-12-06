عربي
https://sputnikarabic.ae/20221206/جون-بولتون-يعلن-استعداده-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1070891453.html
جون بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
جون بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إنه مستعد للنظر في دخول السباق الرئاسي لعام 2024. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T01:35+0000
2022-12-06T01:35+0000
جون بولتون
الانتخابات الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/10/1046284062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f792e60d208c073bfc61f1390a62770c.jpg
ونشر بولتون مقطع فيديو من مقابلة على حسابه بموقع تويتر، قال فيه، إذا لم يتبرأ المرشحون الرئاسيون الحاليون من الحزب الجمهوري من ترامب، فأنا على استعداد للدخول في السباق".وأضاف في تغريدة أخرى، "يدرس جون بولتون، الترشح للرئاسة في 2024 إذا كان ذلك سيمنع الرئيس السابق ترامب من تولي منصبه مرة أخرى".ودعا بولتون، في وقت سابق، إلى ترشيح وجه جديد من الحزب الجمهوري للرئاسة، بدلا من ترامب الذي قال إنه فقد الدعم في الحزب.كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.وأعلن ترامب أمام أنصار أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/10/1046284062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b2f8b2b2e5df99aa2d482b6145cde54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جون بولتون, الانتخابات الأمريكية
جون بولتون, الانتخابات الأمريكية

جون بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

01:35 GMT 06.12.2022
© AP Photo / Mark Humphrey المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون
 المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Mark Humphrey
تابعنا عبرTelegram
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إنه مستعد للنظر في دخول السباق الرئاسي لعام 2024.
ونشر بولتون مقطع فيديو من مقابلة على حسابه بموقع تويتر، قال فيه، إذا لم يتبرأ المرشحون الرئاسيون الحاليون من الحزب الجمهوري من ترامب، فأنا على استعداد للدخول في السباق".
وأضاف في تغريدة أخرى، "يدرس جون بولتون، الترشح للرئاسة في 2024 إذا كان ذلك سيمنع الرئيس السابق ترامب من تولي منصبه مرة أخرى".
ودعا بولتون، في وقت سابق، إلى ترشيح وجه جديد من الحزب الجمهوري للرئاسة، بدلا من ترامب الذي قال إنه فقد الدعم في الحزب.
كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأعلن ترامب أمام أنصار أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала