https://sputnikarabic.ae/20221206/جون-بولتون-يعلن-استعداده-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1070891453.html
جون بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
جون بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إنه مستعد للنظر في دخول السباق الرئاسي لعام 2024. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T01:35+0000
2022-12-06T01:35+0000
2022-12-06T01:35+0000
جون بولتون
الانتخابات الأمريكية
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ونشر بولتون مقطع فيديو من مقابلة على حسابه بموقع تويتر، قال فيه، إذا لم يتبرأ المرشحون الرئاسيون الحاليون من الحزب الجمهوري من ترامب، فأنا على استعداد للدخول في السباق".وأضاف في تغريدة أخرى، "يدرس جون بولتون، الترشح للرئاسة في 2024 إذا كان ذلك سيمنع الرئيس السابق ترامب من تولي منصبه مرة أخرى".ودعا بولتون، في وقت سابق، إلى ترشيح وجه جديد من الحزب الجمهوري للرئاسة، بدلا من ترامب الذي قال إنه فقد الدعم في الحزب.كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.وأعلن ترامب أمام أنصار أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جون بولتون, الانتخابات الأمريكية
جون بولتون, الانتخابات الأمريكية
جون بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إنه مستعد للنظر في دخول السباق الرئاسي لعام 2024.
ونشر بولتون مقطع فيديو من مقابلة على حسابه بموقع تويتر، قال فيه، إذا لم يتبرأ المرشحون الرئاسيون الحاليون من الحزب الجمهوري
من ترامب، فأنا على استعداد للدخول في السباق".
وأضاف في تغريدة أخرى، "يدرس جون بولتون، الترشح للرئاسة في 2024 إذا كان ذلك سيمنع الرئيس السابق ترامب من تولي منصبه مرة أخرى".
ودعا بولتون، في وقت سابق، إلى ترشيح وجه جديد من الحزب الجمهوري للرئاسة، بدلا من ترامب الذي قال إنه فقد الدعم في الحزب.
كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأعلن ترامب أمام أنصار أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.