https://sputnikarabic.ae/20221206/خبير-صيني-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-يؤدي-إلى-تفاقم-أزمة-الطاقة-وبكين-لن-تدعمه-1070895650.html

خبير صيني: وضع "سقف" لسعر النفط يفاقم أزمة الطاقة وبكين لن تدعمه

خبير صيني: وضع "سقف" لسعر النفط يفاقم أزمة الطاقة وبكين لن تدعمه

أكد الباحث الصيني في مركز تايهي، دينغ إيفان، اليوم الثلاثاء، أن تحديد "سقف" لسعر النفط الروسي يتعارض مع مبادئ السوق وسيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الحالية، مشيرا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T07:52+0000

2022-12-06T07:52+0000

2022-12-06T08:22+0000

العالم

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وقال إيفان لوكالة "سبوتنيك": "إن وضع الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر النفط الذي تصدره روسيا يتعارض مع مبادئ السوق ولن يخفف بالتأكيد من أزمة الطاقة الحالية، بل سيؤدي فقط إلى تفاقمها. ولن تدعم الصين مثل هذه الإجراءات التعسفية المناهضة للسوق".موقف مجموعة السبع "قصير النظر" بالنسبة للعلبة الجيوسياسيةووفقا له، فإن "مجموعة الدول السبع اتخذت موقفا قصير النظر للعبة" جيوسياسية "وهو ما يضر بالتنمية المتوسطة والطويلة المدى للسوق العالمية وسيكون في النهاية قاتلا لمجموعة السبع أيضا".موسكو تعد ردا على فرض "سقف" لسعر النفط الروسيأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن موسكو تُعدُّ رداً على قيام الغرب بفرض "سقف" على سعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو أننا لن نعترف بهذا القرار.مدفيديف: سيحدث ما لا يمكن توقعه لأسعار النفطوكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قد قال أمس، إنه بعد وضع "سقف" للنفط الروسي، سيحدث ما لا يمكن تصوره لأسعاره، بالضبط لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكنه بالتأكيد لن يكون جيدا للمستهلك.وعلق مدفيديف بمنشور على قناته على "تلغرام"، قائلا: "إنه لأمر مدهش كيف تحب الإنسانية دائما أن تكرر القيام بنفس الخطأ، في محاولة لتنظيم الأسعار من أجل الظروف السياسية. هذه المحاولات تنتهي دائما باختفاء المنتج أو ارتفاع أسعاره. بعد كل شيء، لم يقم أحد بإلغاء قانون القيمة. وكذلك سيكون مع النفط. بالطبع لن يختفي، لكن ما لا يمكن تصوره سيحدث للأسعار".تقليديا، كانت روسيا هي المورد الرئيسي للنفط إلى أوروبا، حيث غطت حوالي 20 في المئة من حاجة أوروبا من المواد الخام، لكن رداً على العملية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في تطوير إجراءات عقوبات كان الغرض منها هو الحد من عائدات موسكو من صادرات النفط.اقرأ أيضا: أمريكا والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض رسوم جديدة على الصلب والألمنيوم من الصينودخل قرار دول مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي وأستراليا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي، حيز التنفيذ، يوم أمس الاثنين.وتوصلت مجموعة الدول السبع (بريطانيا واليابان، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، كندا وأمريكا) وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأستراليا، إلى اتفاق لوضع حد أعلى لسعر برميل النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً.ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول طرف ثالث باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان، فقط إذا تم شراء الشحنات بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل من ذلك.

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