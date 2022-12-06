https://sputnikarabic.ae/20221206/رئيس-الأركان-الإيرانية-طهران-تمتلك-خبرة-40-عاما-في-تصنيع-الطائرات-المسيرة-1070902601.html
رئيس الأركان الإيرانية: طهران تمتلك خبرة 40 عاما في تصنيع الطائرات المسيرة
رئيس الأركان الإيرانية: طهران تمتلك خبرة 40 عاما في تصنيع الطائرات المسيرة
سلط رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، الضوء على القدرة المحلية لبلاده في صنع طائرات من دون طيار. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T09:53+0000
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وقال إن البلاد لديها 39 عاما من الخبرة في تصميم وبناء الطائرات من دون طيار، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف باقري في مؤتمر وطني حول دور ومكانة العلوم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس: "يتم تصنيع الطائرات بدون طيار اليوم داخل البلاد، من التصميم إلى الطيران".وأكد باقري أن امتلاك هذه القدرة يعد إنجازا كبيرا.من ناحيته أخرى، وصف رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في كلمته حرب الخليج الأولى، من عام 1980 إلى 1988، بأنها "دفاع مقدس".كما انتقد باقري الدول الغربية على حديثها عن حقوق الإنسان، بينما قامت هي بتطوير أسلحة كيماوية ممنوعة، وقامت بتجربتها خلال حرب العراق على مواطنيه "الأحباء"، بحسب تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20221025/إيران-تعتبر-تحقيق-الأمم-المتحدة-بشأن-مزاعم-بيع-طائرات-مسيرة-إلى-روسيا-غير-قانوني-1069439698.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئيس الأركان الإيرانية: طهران تمتلك خبرة 40 عاما في تصنيع الطائرات المسيرة
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سلط رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، الضوء على القدرة المحلية لبلاده في صنع طائرات من دون طيار.
وقال إن البلاد لديها 39 عاما من الخبرة في تصميم وبناء الطائرات من دون طيار، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأضاف باقري في مؤتمر وطني حول دور ومكانة العلوم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس: "يتم تصنيع الطائرات بدون طيار اليوم داخل البلاد، من التصميم إلى الطيران".
وأكد باقري أن امتلاك هذه القدرة يعد إنجازا كبيرا.
من ناحيته أخرى، وصف رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في كلمته حرب الخليج الأولى، من عام 1980 إلى 1988، بأنها "دفاع مقدس".
كما انتقد باقري الدول الغربية على حديثها عن حقوق الإنسان، بينما قامت هي بتطوير أسلحة كيماوية ممنوعة، وقامت بتجربتها خلال حرب العراق على مواطنيه "الأحباء"، بحسب تعبيره.