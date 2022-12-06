https://sputnikarabic.ae/20221206/رئيس-البنك-المركزي-المجري-يقول-إن-البلاد-على-شفا-أزمة-اقتصادية-وينتقد-الإجراءات-الحكومية-1070892268.html
رئيس البنك المركزي المجري يقول إن البلاد على شفا أزمة اقتصادية وينتقد الإجراءات الحكومية
رئيس البنك المركزي المجري يقول إن البلاد على شفا أزمة اقتصادية وينتقد الإجراءات الحكومية
قال رئيس البنك الوطني المجري، جيورجي ماتولكسي، إن المجر على وشك الدخول في أزمة، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأعلى في الاتحاد الأوروبي العام المقبل 15-18%، وحث... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T04:06+0000
2022-12-06T04:06+0000
2022-12-06T04:06+0000
أخبار المجر
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وأضاف ماتولكسي في اجتماع للجنة الاقتصادية في البرلمان، "يجب أن نقبل أن الاقتصاد المجري على وشك الدخول في أزمة. يجب أن نقبل أن مؤشراتنا المالية ومؤشرات الاقتصاد الكلي في المركز الأول أو الثاني من قاع الاتحاد الأوروبي".وفقا لماتولكسي، إذا استمرت المجر "في السياسة الاقتصادية الحالية، ولم تقم بتحول ثلثي السياسة الاقتصادية، فإنها ستخسر هذا العقد، وسيتبعها الركود والركود التضخمي".وقال "الآن لا يزال من الممكن تغيير الوضع لكن ليس العام المقبل".ولفت رئيس البنك الوطني المجري، إلى أن "80 في المائة من التضخم المجري نتج عن ارتفاع أسعار الطاقة الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2021".
https://sputnikarabic.ae/20221130/المجر-تحذر-الناتو-من-التحول-إلى-كتلة-مناهضة-للصين-1070703608.html
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أخبار المجر
رئيس البنك المركزي المجري يقول إن البلاد على شفا أزمة اقتصادية وينتقد الإجراءات الحكومية
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قال رئيس البنك الوطني المجري، جيورجي ماتولكسي، إن المجر على وشك الدخول في أزمة، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأعلى في الاتحاد الأوروبي العام المقبل 15-18%، وحث الحكومة على تغيير سياسات الوضع الاقتصادي.
وأضاف ماتولكسي في اجتماع للجنة الاقتصادية في البرلمان، "يجب أن نقبل أن الاقتصاد المجري على وشك الدخول في أزمة. يجب أن نقبل أن مؤشراتنا المالية ومؤشرات الاقتصاد الكلي في المركز الأول أو الثاني من قاع الاتحاد الأوروبي".
وتابع، "العام المقبل سيكون الأسوأ، لأن التضخم المتوقع سيكون الأعلى في الاتحاد الأوروبي
وهو ما بين 15-18%".
وفقا لماتولكسي، إذا استمرت المجر "في السياسة الاقتصادية الحالية، ولم تقم بتحول ثلثي السياسة الاقتصادية، فإنها ستخسر هذا العقد، وسيتبعها الركود والركود التضخمي".
وقال "الآن لا يزال من الممكن تغيير الوضع لكن ليس العام المقبل".
ولفت رئيس البنك الوطني المجري، إلى أن "80 في المائة من التضخم المجري نتج عن ارتفاع أسعار الطاقة الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2021".