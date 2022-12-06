https://sputnikarabic.ae/20221206/رئيس-لجنة-الصحة-بالبرلمان-اللبناني-يكشف-استعداد-إيران-تقديم-22-دواءً-للسرطان-إلى-بلاده-1070916644.html
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني يكشف استعداد إيران تقديم 22 دواءً للسرطان إلى بلاده
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني يكشف استعداد إيران تقديم 22 دواءً للسرطان إلى بلاده
كشف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، بلال عبد الله، عن استعداد إيران لتقديم 22 دواء من أدوية السرطانات والأمراض المستعصية إلى بلاده. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T15:09+0000
2022-12-06T15:09+0000
2022-12-06T15:09+0000
العالم العربي
لبنان
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، فإن عبد الله أكد أن إيران كانت ضمن عدد من الدول التي استجابت لنداءات أطلقتها الحكومة اللبنانية من أجل التعاون في توفير أدوية غير موجودة بالبلاد.وقال: "كان لا بد أن أعرض أمام اللجنة كتابا رسميا من الجمهورية الاسلامية في إيران باستعدادهم لتقديم 22 دواء للأمراض السرطانية والمستعصية. وسأحول هذا الموضوع عبر رئاسة المجلس طبعا إلى وزارة الصحة لبته".وأوضح أن هذه المبادرة الإيرانية جاءت ردا على ورشة العمل التي أقامتها لجنة الصحة البرلمانية، وطلبت فيها من كل الدول الصديقة للبنان أن تمد يد العون في ملف الدواء.وتوجه رئيس لجنة الصحة البرلمانية بالشكر إلى "كل من ساهم في حل معضلة الاستشفاء في جلسة مجلس الوزراء أمس، والتي لولاها لكان هناك خطر كبير يمس بكل عائلات المرضى، مرضى غسيل الكلى، أمراض السرطان والأمراض المستعصية، وخارج أطر المناكفات السياسية".يشار إلى أن انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية أمس أثار جدلا واسعا بين مؤيد ورافض له، في ظل فراغ رئاسي جراء عدم تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون.طالع أيضا: محلل سياسي يحذر من فوضى أمنية واجتماعية في حال لم تتشكل الحكومة في لبنان
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العالم العربي, لبنان
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني يكشف استعداد إيران تقديم 22 دواءً للسرطان إلى بلاده
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كشف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، بلال عبد الله، عن استعداد إيران لتقديم 22 دواء من أدوية السرطانات والأمراض المستعصية إلى بلاده.
وحسب تصريحات
نقلها موقع النشرة اللبناني، فإن عبد الله أكد أن إيران كانت ضمن عدد من الدول التي استجابت لنداءات أطلقتها الحكومة اللبنانية من أجل التعاون في توفير أدوية غير موجودة بالبلاد.
وقال: "كان لا بد أن أعرض أمام اللجنة كتابا رسميا من الجمهورية الاسلامية في إيران باستعدادهم لتقديم 22 دواء للأمراض السرطانية والمستعصية. وسأحول هذا الموضوع عبر رئاسة المجلس طبعا
إلى وزارة الصحة لبته".
وأوضح أن هذه المبادرة الإيرانية جاءت ردا على ورشة العمل التي أقامتها لجنة الصحة البرلمانية، وطلبت فيها من كل الدول الصديقة للبنان أن تمد يد العون في ملف الدواء.
ولفت إلى أن اللجنة وضعت "لائحة بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الملف، وبدأت الردود الإيجابية لبعض الدول بالتواصل بالأسئلة والاستفسار".
وتوجه رئيس لجنة الصحة البرلمانية بالشكر إلى "كل من ساهم في حل معضلة الاستشفاء في جلسة مجلس الوزراء أمس، والتي لولاها لكان هناك خطر كبير يمس بكل عائلات المرضى، مرضى غسيل الكلى، أمراض السرطان والأمراض المستعصية، وخارج أطر المناكفات السياسية".
واعتبر البرلماني اللبناني أن "صحة المواطنين وأمنهم الصحي والدوائي فوق كل اعتبار وفوق كل المعايير السياسية والمناكفات، وحتى فوق الدستور... هذا موضوع جوهري"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية أمس أثار جدلا واسعا بين مؤيد ورافض له، في ظل فراغ رئاسي جراء عدم تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون.