https://sputnikarabic.ae/20221206/روساتوم-تناقش-إمكانية-بناء-6-وحدات-نووية-أخرى-في-الهند-1070913963.html
روساتوم تناقش إمكانية بناء 6 وحدات نووية أخرى في الهند
روساتوم تناقش إمكانية بناء 6 وحدات نووية أخرى في الهند
كشف نائب المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، نيكولاي سباسكي، أن شركته تناقش مع الهند إمكانية بناء ست وحدات أخرى من محطات للطاقة النووية في البلاد. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:44+0000
2022-12-06T13:44+0000
2022-12-06T13:44+0000
العالم
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وأشار سباسكي إلى أنه بمشاركة روسيا يجري حاليًا بناء وحدات طاقة جديدة لمحطة كودانكولام للطاقة النووية في ولاية تاميل نادو على الأراضي الهندية.وكشف عن وجود مفاوضات ونقاشات بإمكانية بناء ست وحدات أخرى بتصميم جديد بطاقة 1200 ميغاواط لكل منها في منطقة أخرى من الهند.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روساتوم تناقش إمكانية بناء 6 وحدات نووية أخرى في الهند
تابعنا عبر
كشف نائب المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، نيكولاي سباسكي، أن شركته تناقش مع الهند إمكانية بناء ست وحدات أخرى من محطات للطاقة النووية في البلاد.
وأشار سباسكي إلى أنه بمشاركة روسيا يجري حاليًا بناء وحدات طاقة جديدة لمحطة كودانكولام للطاقة النووية في ولاية تاميل نادو على الأراضي الهندية.
وكشف عن وجود مفاوضات ونقاشات بإمكانية بناء ست وحدات أخرى بتصميم جديد بطاقة 1200 ميغاواط لكل منها في منطقة أخرى من الهند.