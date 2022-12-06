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https://sputnikarabic.ae/20221206/روساتوم-تناقش-إمكانية-بناء-6-وحدات-نووية-أخرى-في-الهند-1070913963.html
روساتوم تناقش إمكانية بناء 6 وحدات نووية أخرى في الهند
روساتوم تناقش إمكانية بناء 6 وحدات نووية أخرى في الهند
كشف نائب المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، نيكولاي سباسكي، أن شركته تناقش مع الهند إمكانية بناء ست وحدات أخرى من محطات للطاقة النووية في البلاد. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:44+0000
2022-12-06T13:44+0000
العالم
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وأشار سباسكي إلى أنه بمشاركة روسيا يجري حاليًا بناء وحدات طاقة جديدة لمحطة كودانكولام للطاقة النووية في ولاية تاميل نادو على الأراضي الهندية.وكشف عن وجود مفاوضات ونقاشات بإمكانية بناء ست وحدات أخرى بتصميم جديد بطاقة 1200 ميغاواط لكل منها في منطقة أخرى من الهند.
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روساتوم تناقش إمكانية بناء 6 وحدات نووية أخرى في الهند

13:44 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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كشف نائب المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، نيكولاي سباسكي، أن شركته تناقش مع الهند إمكانية بناء ست وحدات أخرى من محطات للطاقة النووية في البلاد.
وأشار سباسكي إلى أنه بمشاركة روسيا يجري حاليًا بناء وحدات طاقة جديدة لمحطة كودانكولام للطاقة النووية في ولاية تاميل نادو على الأراضي الهندية.
وكشف عن وجود مفاوضات ونقاشات بإمكانية بناء ست وحدات أخرى بتصميم جديد بطاقة 1200 ميغاواط لكل منها في منطقة أخرى من الهند.
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