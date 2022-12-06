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https://sputnikarabic.ae/20221206/ريابكوف-وزاراتنا-استعدت-لتحديد-سقف-لأسعار-النفط-ومصالح-الدولة-مضمونة-1070905623.html
ريابكوف: وزاراتنا استعدت لتحديد سقف لأسعار النفط ومصالح الدولة مضمونة
ريابكوف: وزاراتنا استعدت لتحديد سقف لأسعار النفط ومصالح الدولة مضمونة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارات الروسية قد استعدت بالفعل لتطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي؛ مشددًا على أنه... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:34+0000
2022-12-06T10:34+0000
روسيا
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وقال ريابكوف للصحفيين: "جرت كما أفهم الاستعدادات لهذه الخطوة في مختلف المجالات وفى مختلف الجوانب، في وزاراتنا وهياكلنا ذات الصلة".وأضاف "فيما يتعلق بكيفية رد فعل السوق، سنشهد ذلك، ولكن على أي حال سيتم تأمين مصالحنا في هذا المجال بطريقة أو بأخرى".ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.تقليديا، كانت روسيا هي المورد الرئيسي للنفط لأوروبا وغطت حوالي 20 في المئة من احتياجات أوروبا للمواد الخام. لكن رداً على العملية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية بوضع تدابير الجزاءات، كان الغرض منها، من بين أمور أخرى، هو الحد من عائدات موسكو من صادرات النفط.وعقد تحالف "أوبك +" اجتماعه في 4 ديسمبر الجاري قبيل دخول القيود حيز النفاذ؛ حيث تقرر الإبقاء على حصص إنتاج النفط الحالية.
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ريابكوف: وزاراتنا استعدت لتحديد سقف لأسعار النفط ومصالح الدولة مضمونة

10:34 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارات الروسية قد استعدت بالفعل لتطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي؛ مشددًا على أنه سيتم ضمان مصالح الدولة الروسية في كل حال من الأحوال.
وقال ريابكوف للصحفيين: "جرت كما أفهم الاستعدادات لهذه الخطوة في مختلف المجالات وفى مختلف الجوانب، في وزاراتنا وهياكلنا ذات الصلة".

وأضاف "فيما يتعلق بكيفية رد فعل السوق، سنشهد ذلك، ولكن على أي حال سيتم تأمين مصالحنا في هذا المجال بطريقة أو بأخرى".

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.

تقليديا، كانت روسيا هي المورد الرئيسي للنفط لأوروبا وغطت حوالي 20 في المئة من احتياجات أوروبا للمواد الخام. لكن رداً على العملية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية بوضع تدابير الجزاءات، كان الغرض منها، من بين أمور أخرى، هو الحد من عائدات موسكو من صادرات النفط.

وعقد تحالف "أوبك +" اجتماعه في 4 ديسمبر الجاري قبيل دخول القيود حيز النفاذ؛ حيث تقرر الإبقاء على حصص إنتاج النفط الحالية.
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