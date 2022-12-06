https://sputnikarabic.ae/20221206/صندوق-النقد-الدولي-يتوقع-تضخما-أعلى-بشكل-ملحوظ-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-في-2023-1070919926.html
صندوق النقد الدولي يتوقع تضخما "أعلى بشكل ملحوظ'' في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023
صندوق النقد الدولي يتوقع تضخما "أعلى بشكل ملحوظ'' في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في عام 2023، وذلك عما كان متوقعا في فصل الربيع. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T16:39+0000
2022-12-06T16:39+0000
2022-12-06T16:39+0000
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كبير الاقتصاديين بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، رودريغو غارسيا فيردو، اليوم الثلاثاء: "في عام 2023، نتوقع الآن ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم عما كنا نتوقعه في شهر نيسان/أبريل".وأضاف مشيرا إلى أن "معظم دول المنطقة ستواجه أيضا تباطؤ في النمو، مع استثناء محتمل للدول منخفضة الدخل".وأردف "هذا له تداعيات على الأمن الغذائي".وفي أبريل، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5 بالمائة في عام 2022 - ترقية بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول - وانخفاضا من 5.8 بالمائة في عام 2021.كما قال صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت إنه يتوقع استمرار ارتفاع التضخم بنسبة 13.9 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20221206/صندوق-النقد-الدولي-يضع-اتفاق-القرض-المصري-على-أجندة-اجتماعات-الـ-16-من-ديسمبر-1070917224.html
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صندوق النقد الدولي, اقتصاد
صندوق النقد الدولي, اقتصاد
صندوق النقد الدولي يتوقع تضخما "أعلى بشكل ملحوظ'' في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023
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يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في عام 2023، وذلك عما كان متوقعا في فصل الربيع.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كبير الاقتصاديين بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، رودريغو غارسيا فيردو، اليوم الثلاثاء: "في عام 2023، نتوقع الآن ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم عما كنا نتوقعه في شهر نيسان/أبريل".
وأضاف مشيرا إلى أن "معظم دول المنطقة ستواجه أيضا تباطؤ في النمو، مع استثناء محتمل للدول منخفضة الدخل".
كما حذر غارسيا فيردو من أن أسعار السلع، وخاصة الطاقة والغذاء، لا تزال "أعلى بكثير" من متوسط مستويات عام 2021.
وأردف "هذا له تداعيات على الأمن الغذائي".
وفي أبريل، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5 بالمائة في عام 2022 - ترقية بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول - وانخفاضا من 5.8 بالمائة في عام 2021.
كما قال صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت إنه يتوقع استمرار ارتفاع التضخم بنسبة 13.9 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.