https://sputnikarabic.ae/20221206/صندوق-النقد-الدولي-يضع-اتفاق-القرض-المصري-على-أجندة-اجتماعات-الـ-16-من-ديسمبر-1070917224.html

صندوق النقد الدولي يضع اتفاق القرض المصري على أجندة اجتماعات الـ 16 من ديسمبر

صندوق النقد الدولي يضع اتفاق القرض المصري على أجندة اجتماعات الـ 16 من ديسمبر

أعلن صندوق النقد الدولي أنه قرر وضع الاتفاق مع مصر بشأن حصولها على قرض بقيمة 9 مليارات دولار، على أجندة اجتماعاته في الـ 16 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T15:25+0000

2022-12-06T15:25+0000

2022-12-06T15:25+0000

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وكان من المتوقع أن يتم الموافقة بصورة نهائية على القرض غدا الأربعاء الـ 7 من ديسمبر، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى قول كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تصريح سابق خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن الجدول الخاص بصرف التمويل لمصر يبدأ في شهر ديسمبر.وأوضحت جورجيفا عمليات صرف القرض ستجري وفقا للمراجعة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي كل 6 أشهر.وأوضحت أنه سيتم صرف أجزاء من القرض وفقا لجداول زمنية محددة إذا رغبت مصر في الحصول على قيمة جديدة منه.وتابعت: "في هذه الحالة سيتم الاطلاع على حجم الاحتياج".يذكر أن مصر تسعى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 6 مليارات أخرى من المقرضين الدوليين، بإجمالي 9 مليارات دولار، حسبما ذكرت الصحيفة.

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