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https://sputnikarabic.ae/20221206/طالبان-تسمح-لطالبات-المدارس-الثانوية-بتأدية-امتحان-التخرج-1070918544.html
طالبان تسمح لطالبات المدارس الثانوية بتأدية امتحان التخرج
طالبان تسمح لطالبات المدارس الثانوية بتأدية امتحان التخرج
كشف مسؤول أفغاني ووثائق صادرة عن حكومة حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنه سيسمح للفتيات بتأدية امتحانات التخرج من المدارس الثانوية هذا الأسبوع. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T16:21+0000
2022-12-06T16:21+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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ووفقا لوثيقتين صادرتين عن وزارة التعليم حصلت عليهما "أسوشيتدبرس"، فإن القرار يطبق في 31 ولاية من ضمن 34 ولاية أفغانية حيث تبدأ عطلة المدارس الشتوية في أواخر ديسمبر/ كانون أول.وقال إحسان الله كتاب، رئيس الإدارة التعليمية في كابول إن الامتحانات ستجرى يوم الأربعاء.ولم يقدم مزيدا من التفاصيل ولم يكن من الواضح عدد الفتيات اللاتي سيكون بمقدورهن تأدية الامتحان.وذكرت إحدى الوثائق الصادرة عن إدارة كابول التعليمية أن الامتحانات ستتواصل من العاشرة صباحا حتى الواحدة مساء.وجاء في وثيقة ثانية وقعها حبيب الله آغا وزير التعليم الذي تولى منصبه في سبتمبر/ أيلول أن الاختبارات ستجرى في 31 ولاية.أما المقاطعات الثلاث المستبعدة فهي، قندهار، وهلمند ونيمروز والتي لديها جدول زمني مختلف للعام الدراسي وامتحانات التخرج من المدرسة الثانوية حيث عادة ما تجري بها في وقت لاحق.يأتي قرار تأدية الامتحانات على الرغم من منع الفتيات من الحضور في الفصول الدراسية منذ أن سيطرت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بارتكاب أنشطة إرهابية)على البلاد العام الماضي.فبعد أسابيع من استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ اب من العام الماضي، أعادت فتح المدارس الثانوية أمام الطلاب في 18 سبتمبر/ أيلول 2021، لكنها منعت طالبات المدارس الثانوية من الحضور في الفصول الدراسية.
https://sputnikarabic.ae/20220918/الأمم-المتحدة-تحث-طالبان-على-إعادة-فتح-الفصول-الدراسية-أمام-طالبات-المدارس-الثانوية-1067890063.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

طالبان تسمح لطالبات المدارس الثانوية بتأدية امتحان التخرج

16:21 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / Javed Tanveerطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / Javed Tanveer
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كشف مسؤول أفغاني ووثائق صادرة عن حكومة حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنه سيسمح للفتيات بتأدية امتحانات التخرج من المدارس الثانوية هذا الأسبوع.
ووفقا لوثيقتين صادرتين عن وزارة التعليم حصلت عليهما "أسوشيتدبرس"، فإن القرار يطبق في 31 ولاية من ضمن 34 ولاية أفغانية حيث تبدأ عطلة المدارس الشتوية في أواخر ديسمبر/ كانون أول.
وقال إحسان الله كتاب، رئيس الإدارة التعليمية في كابول إن الامتحانات ستجرى يوم الأربعاء.
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
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ولم يقدم مزيدا من التفاصيل ولم يكن من الواضح عدد الفتيات اللاتي سيكون بمقدورهن تأدية الامتحان.
وذكرت إحدى الوثائق الصادرة عن إدارة كابول التعليمية أن الامتحانات ستتواصل من العاشرة صباحا حتى الواحدة مساء.
وجاء في وثيقة ثانية وقعها حبيب الله آغا وزير التعليم الذي تولى منصبه في سبتمبر/ أيلول أن الاختبارات ستجرى في 31 ولاية.
أما المقاطعات الثلاث المستبعدة فهي، قندهار، وهلمند ونيمروز والتي لديها جدول زمني مختلف للعام الدراسي وامتحانات التخرج من المدرسة الثانوية حيث عادة ما تجري بها في وقت لاحق.
يأتي قرار تأدية الامتحانات على الرغم من منع الفتيات من الحضور في الفصول الدراسية منذ أن سيطرت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بارتكاب أنشطة إرهابية)على البلاد العام الماضي.
فبعد أسابيع من استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ اب من العام الماضي، أعادت فتح المدارس الثانوية أمام الطلاب في 18 سبتمبر/ أيلول 2021، لكنها منعت طالبات المدارس الثانوية من الحضور في الفصول الدراسية.
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