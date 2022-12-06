https://sputnikarabic.ae/20221206/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-الأقصى-بحماية-مشددة-من-الشرطة-الإسرائيلية-1070911879.html
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T12:37+0000
2022-12-06T12:37+0000
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وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الوافدين، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.وأشارت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" الزعوم".ولفتت الوكالة إلى أن هناك دعوات فلسطينية تتواصل خلال الأيام الماضية "للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء الأعياد اليهودية داخل باحاته".وقالت إن هذه الدعوات تأتي "وسط تحذيرات من تكثيف المستوطنين لاقتحاماتهم للأقصى، إلى جانب نقل الصلوات التلمودية إلى المسجد"، مضيفا أن "جماعات الهيكل المزعوم تخطط لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد "الأنوار/الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.
https://sputnikarabic.ae/20221127/فلسطين-تدين-بأقسى-العبارات-اقتحامات-المسجد-الأقصى-وتحذر-من-مخاطر-اتفاقيات-نتنياهو-وبن-غفير--1070596839.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الوافدين، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.
وأشارت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
، إلى أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" الزعوم".
ولفتت الوكالة إلى أن هناك دعوات فلسطينية تتواصل خلال الأيام الماضية "للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء الأعياد اليهودية داخل باحاته".
وقالت إن هذه الدعوات تأتي "وسط تحذيرات من تكثيف المستوطنين لاقتحاماتهم للأقصى، إلى جانب نقل الصلوات التلمودية إلى المسجد"، مضيفا أن "جماعات الهيكل المزعوم تخطط لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد "الأنوار/الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.