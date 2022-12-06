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https://sputnikarabic.ae/20221206/عينات-تجريبية-علمية-تعود-من-محطة-الفضاء-الصينية-إلى-الأرض-منها-أرز-1070917808.html
عينات تجريبية علمية تعود من محطة الفضاء الصينية إلى الأرض... منها أرز
عينات تجريبية علمية تعود من محطة الفضاء الصينية إلى الأرض... منها أرز
وصلت الدفعة الثالثة من العينات التجريبية العلمية الفضائية من محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" إلى بكين، أمس الاثنين، بعد عودة طاقم "شنتشو-14". 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T15:28+0000
2022-12-06T15:28+0000
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وتشتمل العينات التجريبية التي تم إرجاعها على 3 عبوات باردة من الأرز ونباتات "أرابيدوبسيس"، وتم تسليمها إلى مركز التكنولوجيا والهندسة لاستخدام الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "تشينخوا".وخضعت بذور العينات النباتية التي تم إعادتها، لعملية زراعة لمدة 120 يوما في محطة تيانغونغ"، وسيقوم العلماء على الأرض بتحليل التأثيرات التي أحدثتها الجاذبية الصغرى في الفضاء على تلك العينات.وكانت كبسولة العودة لمركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" هبطت، يوم الأحد الماضي، في موقع هبوط دونغ فنغ، في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين، وعلى متنها رواد الفضاء، تشن دونغ، وليو يانغ، وكاي زوزهي، وذلك بعد استكمالها مهمة استغرقت 6 أشهر لمحطة الفضاء الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20221204/كبسولة-شنتشو-14-الصينية-تهبط-بسلام-1070827491.html
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مجتمع, منوعات, الصين
مجتمع, منوعات, الصين

عينات تجريبية علمية تعود من محطة الفضاء الصينية إلى الأرض... منها أرز

15:28 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / HANDOUTرائد فضاء صيني
رائد فضاء صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
رائد فضاء صيني
© AFP 2022 / HANDOUT
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وصلت الدفعة الثالثة من العينات التجريبية العلمية الفضائية من محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" إلى بكين، أمس الاثنين، بعد عودة طاقم "شنتشو-14".
وتشتمل العينات التجريبية التي تم إرجاعها على 3 عبوات باردة من الأرز ونباتات "أرابيدوبسيس"، وتم تسليمها إلى مركز التكنولوجيا والهندسة لاستخدام الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "تشينخوا".
وخضعت بذور العينات النباتية التي تم إعادتها، لعملية زراعة لمدة 120 يوما في محطة تيانغونغ"، وسيقوم العلماء على الأرض بتحليل التأثيرات التي أحدثتها الجاذبية الصغرى في الفضاء على تلك العينات.
سفينة فضائية سيوز تي إم-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
كبسولة "شنتشو-14" الصينية تهبط بسلام
4 ديسمبر, 13:07 GMT
وكانت كبسولة العودة لمركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" هبطت، يوم الأحد الماضي، في موقع هبوط دونغ فنغ، في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين، وعلى متنها رواد الفضاء، تشن دونغ، وليو يانغ، وكاي زوزهي، وذلك بعد استكمالها مهمة استغرقت 6 أشهر لمحطة الفضاء الصينية.
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