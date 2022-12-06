https://sputnikarabic.ae/20221206/غازبروم-تعلن-إطلاق-حقل-ضخم-للغاز-في-القطب-الشمالي-1070913420.html
"غازبروم" تعلن إطلاق حقل ضخم للغاز في القطب الشمالي
"غازبروم" تعلن إطلاق حقل ضخم للغاز في القطب الشمالي
أطلقت شركتا "غازبروم" و"روسغازدوبيشا" الروسيتان حقلا ضخما في منطقة سيماكوفسكوي في القطب الشمالي، وقالت "غازبروم" إن الإنتاج قد يصل إلى 7.5 مليار متر مكعب سنويا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:33+0000
2022-12-06T13:33+0000
2022-12-06T13:33+0000
روسيا
شركة غازبروم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
وأضافت شركة :غازبروم" على قناتها في "تلغرام": "تم تشغيل حقل كبير جديد، في منطقة سيماكوفسكوي، في القطب الشمالي، بدأ الغاز في التدفق إلى نظام إمداد الغاز الموحد لروسيا، تنص المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج حوالي 7.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة".وقال رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر: "مع إطلاق حقل سيماكوفسكوي، فإننا نخلق أساسا تقنيا جيدا لتطوير مجموعة إنتاج جديدة في المنطقة".يذكر أنه في عام 2021، أنتجت عملاق الغاز الروسي "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020، إذ أصبح المؤشر هو الأفضل منذ 13 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221111/روسيا-نمو-فائض-الموازنة-بأكثر-من-الضعف-بفضل-مكاسب-غازبروم-1070067363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شركة غازبروم
"غازبروم" تعلن إطلاق حقل ضخم للغاز في القطب الشمالي
تابعنا عبر
أطلقت شركتا "غازبروم" و"روسغازدوبيشا" الروسيتان حقلا ضخما في منطقة سيماكوفسكوي في القطب الشمالي، وقالت "غازبروم" إن الإنتاج قد يصل إلى 7.5 مليار متر مكعب سنويا في المرحلة الأولى من المشروع.
وأضافت شركة :غازبروم"
على قناتها في "تلغرام": "تم تشغيل حقل كبير جديد، في منطقة سيماكوفسكوي، في القطب الشمالي، بدأ الغاز في التدفق إلى نظام إمداد الغاز الموحد لروسيا، تنص المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج حوالي 7.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة".
وقال رئيس شركة "غازبروم" الروسية
أليكسي ميلر: "مع إطلاق حقل سيماكوفسكوي، فإننا نخلق أساسا تقنيا جيدا لتطوير مجموعة إنتاج جديدة في المنطقة".
يذكر أنه في عام 2021، أنتجت عملاق الغاز الروسي "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020، إذ أصبح المؤشر هو الأفضل منذ 13 عاما.