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https://sputnikarabic.ae/20221206/غازبروم-تعلن-إطلاق-حقل-ضخم-للغاز-في-القطب-الشمالي-1070913420.html
"غازبروم" تعلن إطلاق حقل ضخم للغاز في القطب الشمالي
"غازبروم" تعلن إطلاق حقل ضخم للغاز في القطب الشمالي
أطلقت شركتا "غازبروم" و"روسغازدوبيشا" الروسيتان حقلا ضخما في منطقة سيماكوفسكوي في القطب الشمالي، وقالت "غازبروم" إن الإنتاج قد يصل إلى 7.5 مليار متر مكعب سنويا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:33+0000
2022-12-06T13:33+0000
روسيا
شركة غازبروم
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وأضافت شركة :غازبروم" على قناتها في "تلغرام": "تم تشغيل حقل كبير جديد، في منطقة سيماكوفسكوي، في القطب الشمالي، بدأ الغاز في التدفق إلى نظام إمداد الغاز الموحد لروسيا، تنص المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج حوالي 7.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة".وقال رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر: "مع إطلاق حقل سيماكوفسكوي، فإننا نخلق أساسا تقنيا جيدا لتطوير مجموعة إنتاج جديدة في المنطقة".يذكر أنه في عام 2021، أنتجت عملاق الغاز الروسي "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020، إذ أصبح المؤشر هو الأفضل منذ 13 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221111/روسيا-نمو-فائض-الموازنة-بأكثر-من-الضعف-بفضل-مكاسب-غازبروم-1070067363.html
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روسيا, شركة غازبروم
روسيا, شركة غازبروم

"غازبروم" تعلن إطلاق حقل ضخم للغاز في القطب الشمالي

13:33 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أطلقت شركتا "غازبروم" و"روسغازدوبيشا" الروسيتان حقلا ضخما في منطقة سيماكوفسكوي في القطب الشمالي، وقالت "غازبروم" إن الإنتاج قد يصل إلى 7.5 مليار متر مكعب سنويا في المرحلة الأولى من المشروع.
وأضافت شركة :غازبروم" على قناتها في "تلغرام": "تم تشغيل حقل كبير جديد، في منطقة سيماكوفسكوي، في القطب الشمالي، بدأ الغاز في التدفق إلى نظام إمداد الغاز الموحد لروسيا، تنص المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج حوالي 7.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة".
وقال رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر: "مع إطلاق حقل سيماكوفسكوي، فإننا نخلق أساسا تقنيا جيدا لتطوير مجموعة إنتاج جديدة في المنطقة".
وزارة مالية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
روسيا... نمو فائض الموازنة بأكثر من الضعف بفضل مكاسب "غازبروم"
11 نوفمبر, 16:09 GMT
يذكر أنه في عام 2021، أنتجت عملاق الغاز الروسي "غازبروم" 514.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 62.2 مليار متر مكعب عن عام 2020، إذ أصبح المؤشر هو الأفضل منذ 13 عاما.
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