https://sputnikarabic.ae/20221206/غانتس-يدعو-الجزيرة-للتحقيق-في-إيران-بدلا-من-مقاضاة-إسرائيل-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070908493.html
غانتس يدعو "الجزيرة" للتحقيق في إيران بدلا من مقاضاة إسرائيل في مقتل شيرين أبو عاقلة
غانتس يدعو "الجزيرة" للتحقيق في إيران بدلا من مقاضاة إسرائيل في مقتل شيرين أبو عاقلة
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، "قناة الجزيرة الذهاب للتحقيق فيما يواجهه الصحفيون في إيران"، ردا على تقديم الشبكة القطرية دعوى إلى... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T11:14+0000
2022-12-06T11:14+0000
2022-12-06T11:14+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
شيرين أبو عاقلة
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وقال غانتس، في بيان له، إن "على قناة الجزيرة والأطراف الأخرى المختلفة الذهاب للتحقيق فيما يواجهه الصحفيين في إيران"، مضيفا: "لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي".وأكد "دعمه الكامل ودعم النظام بأكمله في إسرائيل للقادة والجنود في عملهم لحماية مواطني إسرائيل"، معربا عن "أسفه لوفاة شيرين أبو عاقلة". وكانت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها القوات الإسرائيلية بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، في مايو/ أيار الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.ونشرت الشبكة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه رفع دعوى تتهم إسرائيل باغتيال أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قنواتها.وقالت الجزيرة إن "رفع القضية للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقا في القضية، والملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال".وأوضحت أن الدعوى تؤكد "أن ادعاء إسرائيل بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له... وأنه لم يكن هناك اشتباك في المنطقة التي كانت فيها شيرين"، مضيفة أن الملف المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية "يقوض نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن قتل شيرين أبو عاقلة".وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، الشهر الماضي، فتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/ أيار الماضي.ورجح محللون أن التحقيق غير مسبوق وربما يؤدي لمطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث، بينما أشار الجيش الإسرائيلي، في تحقيقاته إلى أنه لا يمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، رغم وجود احتمال كبير بأن يكون تم قتلها برصاص القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رجحت واشنطن أن "الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤولا عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا"، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وقال إن تل أبيب أبلغت واشنطن احتجاجها الشديد بهذا الشأن، مضيفا: "لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, شيرين أبو عاقلة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, شيرين أبو عاقلة
غانتس يدعو "الجزيرة" للتحقيق في إيران بدلا من مقاضاة إسرائيل في مقتل شيرين أبو عاقلة
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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، "قناة الجزيرة الذهاب للتحقيق فيما يواجهه الصحفيون في إيران"، ردا على تقديم الشبكة القطرية دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها تل أبيب باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وقال غانتس، في بيان له، إن "على قناة الجزيرة والأطراف الأخرى المختلفة الذهاب للتحقيق فيما يواجهه الصحفيين في إيران"، مضيفا: "لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي".
وأكد "دعمه الكامل ودعم النظام بأكمله في إسرائيل للقادة والجنود في عملهم لحماية مواطني إسرائيل"، معربا عن "أسفه لوفاة شيرين أبو عاقلة".
وكانت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
تتهم فيها القوات الإسرائيلية بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، في مايو/ أيار الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
ونشرت الشبكة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه رفع دعوى تتهم إسرائيل باغتيال أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قنواتها.
وقالت الجزيرة إن "رفع القضية للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقا في القضية، والملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال".
وأوضحت أن الدعوى تؤكد "أن ادعاء إسرائيل بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له... وأنه لم يكن هناك اشتباك في المنطقة التي كانت فيها شيرين"، مضيفة أن الملف المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية "يقوض نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن قتل شيرين أبو عاقلة".
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، الشهر الماضي، فتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة
خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/ أيار الماضي.
ورجح محللون أن التحقيق غير مسبوق وربما يؤدي لمطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث، بينما أشار الجيش الإسرائيلي، في تحقيقاته إلى أنه لا يمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، رغم وجود احتمال كبير بأن يكون تم قتلها برصاص القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رجحت واشنطن أن "الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤولا عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا"، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
أن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وقال إن تل أبيب أبلغت واشنطن احتجاجها الشديد بهذا الشأن، مضيفا: "لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي".