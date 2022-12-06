https://sputnikarabic.ae/20221206/غانتس-يوجه-الجيش-الإسرائيلي-بالاستعداد-لحدث-يؤدي-إلى-التصعيد-بالضفة-1070906547.html
غانتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحدث "يؤدي إلى التصعيد" بالضفة
غانتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحدث "يؤدي إلى التصعيد" بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، أنه وجه جيش بلاده بالاستعداد لـ"حدث يؤدي إلى التصعيد"، في الضفة الغربية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:53+0000
2022-12-06T10:53+0000
2022-12-06T10:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
أخبار الضفة الغربية
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وقال غانتس في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء: "لقد أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لاحتمال وقوع حدث يؤدي في النهاية إلى تصعيد من نوع أو آخر في داخل يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ويمكن أن يصل إلى غزة".وأضاف: "هذا الشيء يمكن أن يحدث. في هذا الوضع المعقد، علينا أن نضيف التحدي الإيراني الذي برأيي سيزداد في العام أو العامين القادمين".وانتقد غانتس الاتفاقات الائتلافية التي أبرمها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو والتي نقلت صلاحيات قوات حرس الحدود في الضفة الغربية لوزير الأمن القومي المرتقب إيتمار بن غفير، ونقلت سلطة تعيين رئيسي وحدة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والإدارة المدنية إلى حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلإيل سموتريش بعدما كانت تلك الصلاحيات في يد رئيس أركان الجيش.وقال في هذا الصدد: "بدلا من وجود وحدة قيادة منظمة وكاملة - يأخذون أولئك الذين يحاربون الإرهاب ويحافظون على القانون في يهودا والسامرة ويفككونهم".وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متزايدا وسط عملية عسكرية أطلقتها إسرائيل، أواخر مارس/ آذار الماضي، اعتقلت خلالها أكثر من 2500 فلسطسيني، واغتالت العشرات.ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 212 من بينهم 160 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/قتيل-و6-مصابين-في-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-مخيم-الدهيشة-جنوبي-الضفة-1070848440.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, أخبار الضفة الغربية
غانتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحدث "يؤدي إلى التصعيد" بالضفة
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، أنه وجه جيش بلاده بالاستعداد لـ"حدث يؤدي إلى التصعيد"، في الضفة الغربية.
وقال غانتس في مقابلة مع صحيفة
"يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء: "لقد أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لاحتمال وقوع حدث يؤدي في النهاية إلى تصعيد من نوع أو آخر في داخل يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ويمكن أن يصل إلى غزة".
وأضاف: "هذا الشيء يمكن أن يحدث. في هذا الوضع المعقد، علينا أن نضيف التحدي الإيراني الذي برأيي سيزداد في العام أو العامين القادمين".
وانتقد غانتس الاتفاقات الائتلافية التي أبرمها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو
والتي نقلت صلاحيات قوات حرس الحدود في الضفة الغربية لوزير الأمن القومي المرتقب إيتمار بن غفير، ونقلت سلطة تعيين رئيسي وحدة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والإدارة المدنية إلى حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلإيل سموتريش بعدما كانت تلك الصلاحيات في يد رئيس أركان الجيش.
وقال في هذا الصدد: "بدلا من وجود وحدة قيادة منظمة وكاملة - يأخذون أولئك الذين يحاربون الإرهاب ويحافظون على القانون في يهودا والسامرة ويفككونهم".
وتشهد الضفة الغربية
تصعيدا متزايدا وسط عملية عسكرية أطلقتها إسرائيل، أواخر مارس/ آذار الماضي، اعتقلت خلالها أكثر من 2500 فلسطسيني، واغتالت العشرات.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 212 من بينهم 160 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.