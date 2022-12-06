غوتيريش: يجب على قادة العالم تحمل مسؤولية الضرر الذي ألحقوه بالأرض
21:52 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 21:53 GMT 06.12.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشباب، الذين ينشطون في المجالات البيئية يمثلون مصدر إلهام للعالم.
جاء ذلك في تدوينة نشرها، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أشار فيها إلى دور نشطاء البيئة من الشباب في حماية العالم وسكانه.
وقال غوتيريش: "هؤلاء الشباب يمثلون مصدر إلهام لنا بصورة دائمة، لكنني أدرك أيضا أنه لا يجب تحميلهم مسؤولية أشياء لم يفعلوها".
وتابع: "لا يجب علينا أن نتخلى عن مسؤولياتنا وندعهم يتحملون مسؤولية أفعالنا".
ووجه أمين عام الأمم المتحدة رسالة إلى قادة العالم، قال فيه إنه يجب عليهم تحمل مسؤولية الضرر الذي ألحقوه بالأرض وأن يتخذوا خطوات عملية لإصلاح تلك الأضرار.
I'm always inspired by young environmental activists fighting to protect people & planet.— António Guterres (@antonioguterres) December 6, 2022
But I'm also aware that we can't pass the buck to them to clean up our mess.
It's up to leaders to accept responsibility for the damage we have caused & take action to fix it. #COP15 pic.twitter.com/VgyEuOuEBL
ويدعو أنطونيو غوتيريش، بصورة مستمرة، دول العالم بالتعاون للحد من آثار التغيرات المناخية، التي تهدد مظاهر الحياة على وجه الأرض في المستقبل وتنذر بكوارث طبيعية وجفاف ومجاعات في العديد من البلدان.