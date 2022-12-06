https://sputnikarabic.ae/20221206/فيسبوك-يهدد-بحظر-الأخبار-داخل-أمريكا-بسبب-مشروع-قانون-الصحافة-الجديد-المقترح-1070913833.html

"فيسبوك" يهدد بحظر الأخبار داخل أمريكا بسبب مشروع قانون الصحافة الجديد المقترح

"فيسبوك" يهدد بحظر الأخبار داخل أمريكا بسبب مشروع قانون الصحافة الجديد المقترح

هددت منصة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بحظر الأخبار داخل الولايات المتحدة، في حال لو تبنى الكونغرس... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T13:38+0000

2022-12-06T13:38+0000

2022-12-06T13:38+0000

فيسبوك

منوعات

مجتمع

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وقال رئيس اتصالات السياسة في شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف)، آندي ستون إنه " إذا تم تنفيذ قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، فسيكون "فيسبوك" ملزما بالتفكير في القضاء على الصحافة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وسيسمح قانون "المنافسة والمحافظة على الصحافة"، الذي تم تقديمه بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري العام الماضي، لمنشئي المحتوى، بالمساومة مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"غوغل" حول كيفية توزيع عملهم.والغرض من القانون هو منح ناشري الأخبار تأثيرا على شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد يجعل "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) تدفع لناشري الأخبار مقابل استخدام محتواهم على منصتها، وهي خطوة قاومها مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي بشدة في الماضي في دول أخرى.وقال آندي ستون: "إذا أقرّ الكونغرس مشروع قانون صحافة غير مدروس، كجزء من تشريع الأمن القومي، فسنضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار من منصتنا تماما، بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة حركة المرور والاشتراك".وسيكون تصعيدا كبيرا إذا تم عزل أمريكا، أحد أكبر أسواق "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) عن الأخبار، لكن أظهرت شركة "ميتا" أنها مستعدة لاستخدام إجراءات قاسية، للتغلب على تشريعات الدفع مقابل الأخبار في جميع أنحاء العالم.وفي شهر فبراير/ شباط 2021، أزال "فيسبوك" الأخبار من موقعه في أستراليا، بسبب تشريعات ذات طبيعة مماثلة، بل وقام بحذف صفحات تابعة لمنظمات حكومية.

https://sputnikarabic.ae/20221128/تغريم-ميتا-277-مليون-دولار-لتسريب-بيانات-نصف-مليار-مستخدم-1070637054.html

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