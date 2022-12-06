عربي
https://sputnikarabic.ae/20221206/فيسبوك-يهدد-بحظر-الأخبار-داخل-أمريكا-بسبب-مشروع-قانون-الصحافة-الجديد-المقترح-1070913833.html
"فيسبوك" يهدد بحظر الأخبار داخل أمريكا بسبب مشروع قانون الصحافة الجديد المقترح
"فيسبوك" يهدد بحظر الأخبار داخل أمريكا بسبب مشروع قانون الصحافة الجديد المقترح
هددت منصة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بحظر الأخبار داخل الولايات المتحدة، في حال لو تبنى الكونغرس... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:38+0000
2022-12-06T13:38+0000
فيسبوك
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070913671_0:14:1125:647_1920x0_80_0_0_5ec3162d87bf5d2e2990b5f973d1daa4.jpg
وقال رئيس اتصالات السياسة في شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف)، آندي ستون إنه " إذا تم تنفيذ قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، فسيكون "فيسبوك" ملزما بالتفكير في القضاء على الصحافة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وسيسمح قانون "المنافسة والمحافظة على الصحافة"، الذي تم تقديمه بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري العام الماضي، لمنشئي المحتوى، بالمساومة مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"غوغل" حول كيفية توزيع عملهم.والغرض من القانون هو منح ناشري الأخبار تأثيرا على شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد يجعل "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) تدفع لناشري الأخبار مقابل استخدام محتواهم على منصتها، وهي خطوة قاومها مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي بشدة في الماضي في دول أخرى.وقال آندي ستون: "إذا أقرّ الكونغرس مشروع قانون صحافة غير مدروس، كجزء من تشريع الأمن القومي، فسنضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار من منصتنا تماما، بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة حركة المرور والاشتراك".وسيكون تصعيدا كبيرا إذا تم عزل أمريكا، أحد أكبر أسواق "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) عن الأخبار، لكن أظهرت شركة "ميتا" أنها مستعدة لاستخدام إجراءات قاسية، للتغلب على تشريعات الدفع مقابل الأخبار في جميع أنحاء العالم.وفي شهر فبراير/ شباط 2021، أزال "فيسبوك" الأخبار من موقعه في أستراليا، بسبب تشريعات ذات طبيعة مماثلة، بل وقام بحذف صفحات تابعة لمنظمات حكومية.
https://sputnikarabic.ae/20221128/تغريم-ميتا-277-مليون-دولار-لتسريب-بيانات-نصف-مليار-مستخدم-1070637054.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070913671_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_ec691bac288ecc81293a960c38b186ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيسبوك, منوعات, مجتمع
فيسبوك, منوعات, مجتمع

"فيسبوك" يهدد بحظر الأخبار داخل أمريكا بسبب مشروع قانون الصحافة الجديد المقترح

13:38 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / DENIS CHARLETموقع "فيسبوك" الأمريكي
موقع فيسبوك الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
موقع "فيسبوك" الأمريكي
© AFP 2022 / DENIS CHARLET
تابعنا عبرTelegram
هددت منصة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بحظر الأخبار داخل الولايات المتحدة، في حال لو تبنى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطالبها بالتفاوض مع الناشرين ودفع أجورهم مقابل موادهم.
وقال رئيس اتصالات السياسة في شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف)، آندي ستون إنه " إذا تم تنفيذ قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، فسيكون "فيسبوك" ملزما بالتفكير في القضاء على الصحافة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وسيسمح قانون "المنافسة والمحافظة على الصحافة"، الذي تم تقديمه بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري العام الماضي، لمنشئي المحتوى، بالمساومة مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"غوغل" حول كيفية توزيع عملهم.
شركة ميتا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
تغريم "ميتا" 277 مليون دولار لتسريب بيانات نصف مليار مستخدم
28 نوفمبر, 16:21 GMT
والغرض من القانون هو منح ناشري الأخبار تأثيرا على شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد يجعل "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) تدفع لناشري الأخبار مقابل استخدام محتواهم على منصتها، وهي خطوة قاومها مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي بشدة في الماضي في دول أخرى.
وقال آندي ستون: "إذا أقرّ الكونغرس مشروع قانون صحافة غير مدروس، كجزء من تشريع الأمن القومي، فسنضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار من منصتنا تماما، بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة حركة المرور والاشتراك".

وتابع ستون موضحا: "لقد فشل قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة في إدراك الحقيقة الأساسية: يضع الناشرون والمذيعون محتواهم على منصتنا لأنهم يفيدون أرباحهم النهائية وليس العكس".

وسيكون تصعيدا كبيرا إذا تم عزل أمريكا، أحد أكبر أسواق "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) عن الأخبار، لكن أظهرت شركة "ميتا" أنها مستعدة لاستخدام إجراءات قاسية، للتغلب على تشريعات الدفع مقابل الأخبار في جميع أنحاء العالم.
وفي شهر فبراير/ شباط 2021، أزال "فيسبوك" الأخبار من موقعه في أستراليا، بسبب تشريعات ذات طبيعة مماثلة، بل وقام بحذف صفحات تابعة لمنظمات حكومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص09:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала