https://sputnikarabic.ae/20221206/قتلى-وجرحى-بتفجير-عبوة-ناسفة-استهدف-حافلة-شمالي-أفغانستان-1070892815.html
قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة شمالي أفغانستان
قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة شمالي أفغانستان
أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الثلاثاء، بدوي انفجار في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي البلاد. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T05:58+0000
2022-12-06T05:58+0000
2022-12-06T05:58+0000
العالم
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وذكرت إذاعة أفغانستان نقلا عن مسؤول أفغاني أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة استهدفت حافلة ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.وأضاف المصدر أن 13 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم الذي لم تعرف على الفور الدوافع وراءه.بدورها، أعلنت الشرطة الأفغانية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بولاية بلخ.وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي محمد عاصف وزيري "وقع انفجار اليوم في بلخ استهدف حافلة تخص موظفي شركة نفط"، مضيفا أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار، إلى جانب القتلى.ووقعت عدة هجمات في مراكز حضرية بأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، أعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) مسؤوليته عن بعضها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة شمالي أفغانستان
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أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الثلاثاء، بدوي انفجار في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي البلاد.
وذكرت إذاعة أفغانستان نقلا عن مسؤول أفغاني أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة استهدفت حافلة ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.
وأضاف المصدر أن 13 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم الذي لم تعرف على الفور الدوافع وراءه.
بدورها، أعلنت الشرطة الأفغانية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بولاية بلخ.
وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي محمد عاصف وزيري "وقع انفجار اليوم في بلخ استهدف حافلة تخص موظفي شركة نفط"، مضيفا أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار، إلى جانب القتلى.
ووقعت عدة هجمات في مراكز حضرية بأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، أعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) مسؤوليته عن بعضها.