https://sputnikarabic.ae/20221206/قناة-عبرية-رسمية-إسرائيل-والبحرين-توقعان-اتفاقا-للتجارة-الحرة-قريبا-1070897366.html
قناة عبرية رسمية: إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا للتجارة الحرة قريبا
قناة عبرية رسمية: إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا للتجارة الحرة قريبا
كشفت قناة عبرية رسمية، عن قرب توقيع اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والبحرين، عقب زيارة قام بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، هي الأولى من نوعها، للبلد... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T08:45+0000
2022-12-06T08:45+0000
2022-12-06T08:45+0000
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وقال قناة "كان" التابعة لهيئة البث، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن توقع إسرائيل والبحرين اتفاقية تجارة حرة بين البلدين تسمح بتوسيع التجارة بينهما إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا".وأضافت أن إسرائيل والبحرين على وشك التوقيع على الاتفاق، لافتة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أن "جولة أخرى من المناقشات حول الموضوع ستجرى هذا الشهر، لكن التحرك نحو الانتهاء".وتابعت القناة: "جاء التقدم في الموضوع بعد زيارة الرئيس هرتسوغ للبحرين، ورغم الاحتجاجات على زيارته للبلاد وضد التطبيع مع إسرائيل، لكن مصدرا سياسيًا قال إنه متفائل بهذه الخطوة".وأشارت إلى أن الاعتقاد في إسرائيل أن "اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين ستسمح بتوسيع التجارة بين الدولتين إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا".ووصل هرتسوغ على رأس وفد اقتصادي إلى المنامة أمس الأول (الأحد)، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي وقعت في سبمتبر/ أيلول اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، والتقى ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، فيما احتج بحرينيون في المنامة على زيارته لبلدهم.وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين إسرائيل والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الدولتين.في عام 2021، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-إسرائيل-يشارك-في-منتدى-اقتصادي-بالبحرين-صور-1070843281.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين
قناة عبرية رسمية: إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا للتجارة الحرة قريبا
تابعنا عبر
كشفت قناة عبرية رسمية، عن قرب توقيع اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والبحرين، عقب زيارة قام بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، هي الأولى من نوعها، للبلد الخليجي.
وقال قناة
"كان" التابعة لهيئة البث، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن توقع إسرائيل والبحرين اتفاقية تجارة حرة بين البلدين تسمح بتوسيع التجارة بينهما إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا".
وأضافت أن إسرائيل والبحرين على وشك التوقيع على الاتفاق، لافتة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أن "جولة أخرى من المناقشات حول الموضوع ستجرى هذا الشهر، لكن التحرك نحو الانتهاء".
وتابعت القناة: "جاء التقدم في الموضوع بعد زيارة الرئيس هرتسوغ للبحرين، ورغم الاحتجاجات على زيارته للبلاد وضد التطبيع مع إسرائيل، لكن مصدرا سياسيًا قال إنه متفائل بهذه الخطوة".
وأشارت إلى أن الاعتقاد في إسرائيل أن "اتفاقية التجارة الحرة
بين الدولتين ستسمح بتوسيع التجارة بين الدولتين إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا".
ووصل هرتسوغ
على رأس وفد اقتصادي إلى المنامة أمس الأول (الأحد)، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي وقعت في سبمتبر/ أيلول اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، والتقى ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، فيما احتج بحرينيون في المنامة على زيارته لبلدهم.
وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين إسرائيل والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.
وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الدولتين.
في عام 2021، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الإسرائيلية.