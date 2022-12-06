https://sputnikarabic.ae/20221206/كبار-مستوردي-الأسلحة-في-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1070904702.html
كبار مستوردي الأسلحة في الشرقين الأدنى والأوسط
كبار مستوردي الأسلحة في الشرقين الأدنى والأوسط
تعرف من خلال انفوغراف "سبوتنيك" على دول الشرقين الأدنى والأوسط التي استوردت أكبر عدد من الأسلحة في السنوات الأخيرة. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:29+0000
2022-12-06T10:29+0000
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وسائط متعددة
انفوجرافيك
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2022
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سبوتنيك عربي
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
كبار مستوردي الأسلحة في الشرقين الأدنى والأوسط
تعرف من خلال انفوغراف "سبوتنيك" على دول الشرقين الأدنى والأوسط التي استوردت أكبر عدد من الأسلحة في السنوات الأخيرة.