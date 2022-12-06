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كبار مستوردي الأسلحة في الشرقين الأدنى والأوسط
كبار مستوردي الأسلحة في الشرقين الأدنى والأوسط
تعرف من خلال انفوغراف "سبوتنيك" على دول الشرقين الأدنى والأوسط التي استوردت أكبر عدد من الأسلحة في السنوات الأخيرة. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

كبار مستوردي الأسلحة في الشرقين الأدنى والأوسط

10:29 GMT 06.12.2022
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تعرف من خلال انفوغراف "سبوتنيك" على دول الشرقين الأدنى والأوسط التي استوردت أكبر عدد من الأسلحة في السنوات الأخيرة.
كبار مستوردي الأسلحة* في الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
كبار مستوردي الأسلحة* في الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
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