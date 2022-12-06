https://sputnikarabic.ae/20221206/كوريا-الشمالية-تقرر-إطلاق-قذائف-مدفعية-باتجاه-البحر-ردا-على-مناورات-جارتها-الجنوبية-مع-أمريكا-1070893186.html
كوريا الشمالية تقرر إطلاق قذائف مدفعية باتجاه البحر ردا على مناورات جارتها الجنوبية مع أمريكا
كوريا الشمالية تقرر إطلاق قذائف مدفعية باتجاه البحر ردا على مناورات جارتها الجنوبية مع أمريكا
قرر الجيش الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، إطلاق قذائف مدفعية في البحر، ردا على التدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T06:26+0000
2022-12-06T06:26+0000
2022-12-06T06:26+0000
كوريا الجنوبية
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وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، في بيان لها، أنها "رصدت إطلاق الجيش الكوري الجنوبي قذائف مدفعية من قاذفات صواريخ متعددة ومدافع هاوتزر في مناطق الخطوط الأمامية في حوالي الساعة 9:15 صباحا في أعقاب أعمال عسكرية مماثلة يوم أمس".وقالت إنها "أمرت على الفور وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية بإطلاق قذائف مدفعية في البحر لتوجيه تحذير شديد"، داعية الجنوب إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية الاستفزازية.وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أمس الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.وطالب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20221201/زعيم-كوريا-الشمالية-يكافئ-الطيارين-المشاركين-في-تحليق-احتجاجي-ضد-كوريا-الجنوبية-الشهر-الماضي-1070718840.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية تقرر إطلاق قذائف مدفعية باتجاه البحر ردا على مناورات جارتها الجنوبية مع أمريكا
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قرر الجيش الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، إطلاق قذائف مدفعية في البحر، ردا على التدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.
وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، في بيان لها
، أنها "رصدت إطلاق الجيش الكوري الجنوبي قذائف مدفعية من قاذفات صواريخ متعددة ومدافع هاوتزر في مناطق الخطوط الأمامية في حوالي الساعة 9:15 صباحا في أعقاب أعمال عسكرية مماثلة يوم أمس".
وقالت إنها "أمرت على الفور وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية بإطلاق قذائف مدفعية في البحر لتوجيه تحذير شديد"، داعية الجنوب إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية الاستفزازية.
وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أمس الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية
بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.
وطالب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية
في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة
لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.