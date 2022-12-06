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مؤسسة النفط الليبية تدعو الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها بعد تحسن الوضع الأمني
مؤسسة النفط الليبية تدعو الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها بعد تحسن الوضع الأمني
وجهت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، دعوة إلى الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج، بعد "التحسن التدريجي" للوضع الأمني في البلاد. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T15:31+0000
2022-12-06T15:31+0000
سوق النفط
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وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها "دعت كافة الشركات العالمية التي وقّعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز لاستئناف أعمالها في ليبيا"، مشددة على "مساعدتها للشركات في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية".وأكدت أن "هذه الدعوة، جاءت في ظل مساعيها إلى رفع القوة القاهرة عقب تحليل واقعي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكلٍ كبير"، لافته إلى أنه أدى "إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية".وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة وجهت هي الآخرى دعوة إلى الشركات الأجنبية للعودة واستئناف أعمالها.وفي أكتوبر الماضي رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و205 آلاف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب المؤسسة، فإنها بذلك رفعت الإنتاج بواقع 4 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، أمس السبت، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و201 ألف برميل.
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سوق النفط, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
سوق النفط, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مؤسسة النفط الليبية تدعو الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها بعد تحسن الوضع الأمني

15:31 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
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وجهت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، دعوة إلى الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج، بعد "التحسن التدريجي" للوضع الأمني في البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها "دعت كافة الشركات العالمية التي وقّعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز لاستئناف أعمالها في ليبيا"، مشددة على "مساعدتها للشركات في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية".
وأكدت أن "هذه الدعوة، جاءت في ظل مساعيها إلى رفع القوة القاهرة عقب تحليل واقعي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكلٍ كبير"، لافته إلى أنه أدى "إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية".
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وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة وجهت هي الآخرى دعوة إلى الشركات الأجنبية للعودة واستئناف أعمالها.
وفي أكتوبر الماضي رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و205 آلاف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب المؤسسة، فإنها بذلك رفعت الإنتاج بواقع 4 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، أمس السبت، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و201 ألف برميل.
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