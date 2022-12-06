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https://sputnikarabic.ae/20221206/مؤسسة-النفط-الليبية-تدعو-الشركات-العالمية-لرفع-القوة-القاهرة-عن-عملياتها-في-البلاد-1070894342.html
مؤسسة النفط الليبية تدعو الشركات العالمية لرفع "القوة القاهرة" عن عملياتها في البلاد
مؤسسة النفط الليبية تدعو الشركات العالمية لرفع "القوة القاهرة" عن عملياتها في البلاد
دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، إلى رفع... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T07:19+0000
2022-12-06T07:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وعبرت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، عن ترحيبها بالشركات العالمية لاستئناف جميع عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.وقالت المؤسسة، إن هذه الدعوة "تأتي في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية".وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد.وقالت حكومة الوحدة الليبية في بيان: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".وأضاف البيان: "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".وكانت ليبيا قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف تصدير النفط بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة بن قدارة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/حكومة-الوحدة-الليبية-تعلن-رفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-عمليات-استكشاف-الغاز-والنفط-1070880433.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

مؤسسة النفط الليبية تدعو الشركات العالمية لرفع "القوة القاهرة" عن عملياتها في البلاد

07:19 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
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دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، إلى رفع "القوة القاهرة" المعلنة من طرفها.
وعبرت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، عن ترحيبها بالشركات العالمية لاستئناف جميع عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
حكومة الوحدة الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف الغاز والنفط
أمس, 16:44 GMT
وقالت المؤسسة، إن هذه الدعوة "تأتي في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية".
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد.
وقالت حكومة الوحدة الليبية في بيان: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".
وأضاف البيان: "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".
وكانت ليبيا قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف تصدير النفط بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة بن قدارة.
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