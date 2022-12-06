https://sputnikarabic.ae/20221206/ما-هو-الفيروس-المخلوي-المنتشر-بين-الأطفال-وهل-هناك-علاج-فعال-1070895215.html

ما هو الفيروس المخلوي المنتشر بين الأطفال وهل هناك علاج فعال؟

ما هو الفيروس المخلوي المنتشر بين الأطفال وهل هناك علاج فعال؟

تصاعدت معدل الإصابات بالفيروس المخلوس التنفسي المعروف اختصارا بـ (RSV) لا سيما بين الأطفال والرضع، في وقت لم يتجاوز فيه العالم تداعيات جائحة كورونا. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T07:48+0000

2022-12-06T07:48+0000

2022-12-06T07:48+0000

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الصحة

فيروس كورونا

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يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في التهابات الرئتين والجهاز التنفسي. من الشائع جدا أن يصاب معظم الأطفال بالفيروس في سن الثانية. يمكن أن يصيب الفيروس البالغين أيضا، وفق "مايو كلينك".الأعراضعادة ما تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين بفيروس "RSV" في غضون 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة. وتشمل أعراض العدوى، التهاب الحلق، الصداع، سيلان الأنف، قلة الشهية، السعال (جاف في معظمه)، صعوبة التنفس، العطس، الحمى، مع صفير قد يحدث أحيانا أثناء التنفس.تظهر هذه الأعراض عادة على مراحل وليس كلها مرة واحدة. في الأطفال الصغار جدا المصابين بفيروس "RSV"، قد تكون الأعراض الوحيدة هي التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس.الحالات الشديدةفي الحالات الشديدة يمكن أن تنتشر عدوى "RSV" إلى الجهاز التنفسي السفلي، مسببة الالتهاب الرئوي أو التهاب القصيبات - التهاب الممرات الهوائية الصغيرة التي تدخل الرئتين. قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي: الحمى، صوت عالي النبرة يُسمع عادة عند الزفير، التنفس السريع أو صعوبة التنفس - قد يفضل الشخص الجلوس بدلا من الاستلقاء، تحول لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين (زرقة).الرضع هم الأكثر تضررا من الفيروس المخلوي التنفسي. تشمل علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي الحادة عند الرضع ما يلي: تنفس قصير وضحل وسريع، الكفاح من أجل التنفس بحيث تُسحب عضلات الصدر والجلد إلى الداخل مع كل نفس، السعال، انعدام الشهية، إرهاق غير عادي (خمول)، تهيج.يتعافى معظم الأطفال والبالغين في غضون أسبوع إلى أسبوعين. قد تحدث العدوى الشديدة أو التي تهدد الحياة والتي تتطلب الإقامة في المستشفى عند الخدج أو لدى أي شخص يعاني من مشكلات مزمنة في القلب أو الرئة.لا يوجد علاج محدد لعدوى "RSV"، على الرغم من أن الباحثين يعملون على تطوير لقاحات ومضادات الفيروسات.كورونا والفيروس المخلوينظرًا لأن "RSV" ومرض فيروس كورونا (COVID-19) كلاهما نوعان من فيروسات الجهاز التنفسي، يمكن أن تكون بعض أعراض المرضين متشابهة.غالبًا ما ينتج عن كورونا عند الأطفال أعراض خفيفة مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال. بالنسبة للبالغين المصابين بـ "COVID-19"، قد تكون الأعراض أكثر حدة وقد تشمل صعوبة في التنفس.قد يؤدي وجود "RSV" إلى خفض المناعة وزيادة خطر الإصابة بكورونا - للأطفال والبالغين. وقد تحدث هذه العدوى معا، مما قد يؤدي إلى تفاقم شدة مرض "COVID-19".متى تزور الطبيب؟اطلب عناية طبية فورية إذا كان طفلك - أو أي شخص معرض لخطر الإصابة بفيروس "RSV" الشديد - يعاني من صعوبة في التنفس، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو تلون الجلد باللون الأزرق، خاصة على الشفتين والأظافر.الأسبابيدخل الفيروس المخلوي التنفسي الجسم عن طريق العين أو الأنف أو الفم. ينتشر بسهولة عن طريق الهواء على رذاذ الجهاز التنفسي المصابة. يمكن أن تصاب أنت أو طفلك بالعدوى إذا سعال أو عطس شخص مصاب بفيروس "RSV" بالقرب منك. ينتقل الفيروس أيضا للآخرين من خلال الاتصال المباشر، مثل المصافحة.يمكن للفيروس أن يعيش لساعات على أشياء صلبة مثل الأسطح وقضبان سرير الأطفال ولعب الأطفال، عندما تقوم بلمس فمك أو أنفك أو عينيك بعد لمس جسم ملوث من المحتمل أن تلتقط الفيروس.يكون الشخص المصاب أكثر عدوى خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك بعد الإصابة. لكن عند الرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، قد يستمر الفيروس في الانتشار حتى بعد اختفاء الأعراض، لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.عوامل الخطربحلول سن الثانية، يصاب معظم الأطفال بالفيروس المخلوي التنفسي، لكن يمكن أن يصابوا بالفيروس المخلوي التنفسي أكثر من مرة. الأطفال الذين يحضرون إلى مراكز رعاية الأطفال أو الذين لديهم أشقاء يذهبون إلى المدرسة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة وإعادة العدوى. موسم الفيروس المخلوي التنفسي - عندما يميل المرض إلى التفشي - هو الخريف مرورا بالشتاء حتى نهاية الربيع.الأشخاص المعرضون لخطر متزايد من الإصابة بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي الحادة أو المهددة للحياة أحيانا ما يلي:- الرضع، وخاصة الأطفال الخدج أو الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أقل.- الأطفال المصابون بأمراض القلب الموجودة منذ الولادة (أمراض القلب الخلقية) أو أمراض الرئة المزمنة.- الأطفال أو البالغون الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من أمراض مثل السرطان أو العلاج مثل العلاج الكيميائي.- الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية عضلية، مثل الحثل العضلي.- البالغون المصابون بأمراض القلب أو الرئة.- كبار السن، خاصة من هم في سن 65 وما فوق.المضاعفاتتشمل مضاعفات الفيروس المخلوي التنفسي ما يلي:- العلاج في المستشفيات: قد تتطلب عدوى RSV الشديدة الإقامة في المستشفى حتى يتمكن الأطباء من مراقبة مشكلات التنفس وعلاجها وإعطاء السوائل عن طريق الوريد (IV).- الإصابة بالالتهاب الرئوي: RSV هو السبب الأكثر تسببا في الالتهاب الرئوي أو الشعب الهوائية في الرئتين (التهاب القصيبات) عند الرضع. يمكن أن تحدث هذه المضاعفات عندما ينتشر الفيروس إلى الجهاز التنفسي السفلي. يمكن أن يكون التهاب الرئة خطيرا جدا عند الرضع أو الأطفال الصغار أو كبار السن أو الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة أو الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الرئة المزمنة.- عدوى الأذن الوسطى: إذا دخلت الجراثيم إلى الفضاء خلف طبلة الأذن، فقد تصاب بعدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى). يحدث هذا بشكل متكرر عند الرضع والأطفال الصغار.- الربو: قد يكون هناك ارتباط بين الفيروس المخلوي التنفسي الحاد لدى الأطفال وفرصة الإصابة بالربو لاحقًا في الحياة.- الالتهابات المتكررة: بمجرد إصابتك بـ RSV، يمكن أن تصاب بالعدوى مرة أخرى. من الممكن أن يحدث ذلك خلال نفس الموسم. ومع ذلك، فإن الأعراض في المرة الثانية عادة لا تكون شديدة - وعادة ما تكون في شكل نزلة برد. لكنها يمكن أن تكون خطيرة عند كبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الرئة المزمنة.الوقايةلا يوجد لقاح لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي. لكن عادات نمط الحياة هذه يمكن أن تساعد في منع انتشار هذه العدوى:- اغسل يديك بشكل متكرر. علم أطفالك أهمية غسل اليدين.- تجنب التعرض للعدوى. قم بتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس. قلل من اتصال طفلك بالأشخاص المصابين بالحمى أو الزكام.- حافظ على نظافة الأشياء. تأكد من نظافة أسطح المطبخ والحمام ومقابض الأبواب. تخلص من المناديل الورقية المستخدمة على الفور.- لا تشارك أكواب الشرب مع الآخرين. استخدم الكوب الخاص بك أو الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة عندما تكون أنت أو أي شخص آخر مريضا.- لا تدخن. يواجه الأطفال الذين يتعرضون لدخان التبغ لخطر أكبر للإصابة بفيروس RSV وربما أعراض أكثر حدة. إذا كنت تدخن، فلا تفعل ذلك أبدا داخل المنزل أو السيارة.- اغسل الألعاب بانتظام. افعل ذلك خاصةً عندما يمرض طفلك أو زميله في اللعب.

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