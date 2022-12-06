https://sputnikarabic.ae/20221206/مدرب-منتخب-البرازيل-يرقص-مع-لاعبيه-في-لقطة-طريفة-1070895786.html
مدرب منتخب البرازيل يرقص مع لاعبيه في لقطة طريفة
مدرب منتخب البرازيل يرقص مع لاعبيه في لقطة طريفة
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر مدرب منتخب البرازيل تيتي وهو يشارك فريقه فرحتهم بتسجيل الهدف الثالث في مرمى كوريا الجنوبية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T07:53+0000
2022-12-06T07:53+0000
2022-12-06T07:53+0000
نادي الفيديو
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وظهر تيتي وهو يشارك برقصة لاعبيه على دكة الاحتياط والأساسيين بعد تسجيل هدف في مرمى كوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.وقلد المدرب رقصة لاعبه ريشارليسون الشهيرة لينال الكثير من المديح من لاعبي فريقه.يذكر أن البرازيل ستواجه منتخب كرواتيا في الدور القادم من كأس العالم والذي تغلب على نظيره الياباني بضربات الجزاء الترجيحية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مدرب منتخب البرازيل يرقص مع لاعبيه في لقطة طريفة
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر مدرب منتخب البرازيل تيتي وهو يشارك فريقه فرحتهم بتسجيل الهدف الثالث في مرمى كوريا الجنوبية.
وظهر تيتي وهو يشارك برقصة لاعبيه على دكة الاحتياط والأساسيين بعد تسجيل هدف في مرمى كوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.
وقلد المدرب رقصة لاعبه ريشارليسون الشهيرة لينال الكثير من المديح من لاعبي فريقه.
يذكر أن البرازيل ستواجه منتخب كرواتيا في الدور القادم من كأس العالم والذي تغلب على نظيره الياباني بضربات الجزاء الترجيحية.