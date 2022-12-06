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https://sputnikarabic.ae/20221206/مدرب-منتخب-البرازيل-يرقص-مع-لاعبيه-في-لقطة-طريفة-1070895786.html
مدرب منتخب البرازيل يرقص مع لاعبيه في لقطة طريفة
مدرب منتخب البرازيل يرقص مع لاعبيه في لقطة طريفة
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر مدرب منتخب البرازيل تيتي وهو يشارك فريقه فرحتهم بتسجيل الهدف الثالث في مرمى كوريا الجنوبية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
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وظهر تيتي وهو يشارك برقصة لاعبيه على دكة الاحتياط والأساسيين بعد تسجيل هدف في مرمى كوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.وقلد المدرب رقصة لاعبه ريشارليسون الشهيرة لينال الكثير من المديح من لاعبي فريقه.يذكر أن البرازيل ستواجه منتخب كرواتيا في الدور القادم من كأس العالم والذي تغلب على نظيره الياباني بضربات الجزاء الترجيحية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مدرب منتخب البرازيل يرقص مع لاعبيه في لقطة طريفة

07:53 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATمنتخب البرازيل
منتخب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر مدرب منتخب البرازيل تيتي وهو يشارك فريقه فرحتهم بتسجيل الهدف الثالث في مرمى كوريا الجنوبية.
وظهر تيتي وهو يشارك برقصة لاعبيه على دكة الاحتياط والأساسيين بعد تسجيل هدف في مرمى كوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.
وقلد المدرب رقصة لاعبه ريشارليسون الشهيرة لينال الكثير من المديح من لاعبي فريقه.
يذكر أن البرازيل ستواجه منتخب كرواتيا في الدور القادم من كأس العالم والذي تغلب على نظيره الياباني بضربات الجزاء الترجيحية.
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