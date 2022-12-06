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https://sputnikarabic.ae/20221206/مذكرة-اعتراف-متبادل-بين-السعودية-والإمارات-في-مجال-التعليم-والتدريب-البحري-1070919565.html
مذكرة اعتراف متبادل بين السعودية والإمارات في مجال التعليم والتدريب البحري
مذكرة اعتراف متبادل بين السعودية والإمارات في مجال التعليم والتدريب البحري
وقّعت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة مذكرة تقضي بالاعتراف المتبادل بينهما بالتعليم والتدريب البحري. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T16:31+0000
2022-12-06T16:31+0000
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ووفقا لجريدة عكاظ السعودية فقد وقع الاتفاق من الجانب السعودي الهيئة العامة للنقل، ومن الجانب الإماراتي وزارة الطاقة والبنية التحتية.وحسب الصحيفة السعودية فإن الاعتراف المتبادل يستهدف "التعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".وأوضحت أن المذكرة تشمل "متطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف".
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مذكرة اعتراف متبادل بين السعودية والإمارات في مجال التعليم والتدريب البحري

16:31 GMT 06.12.2022
© وزارة الخارجية السعوديةمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد
محمد بن سلمان ومحمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© وزارة الخارجية السعودية
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وقّعت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة مذكرة تقضي بالاعتراف المتبادل بينهما بالتعليم والتدريب البحري.
ووفقا لجريدة عكاظ السعودية فقد وقع الاتفاق من الجانب السعودي الهيئة العامة للنقل، ومن الجانب الإماراتي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
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وحسب الصحيفة السعودية فإن الاعتراف المتبادل يستهدف "التعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفتت إلى أن هذه المذكرة تاتي تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة، وضماناً لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين.

وأوضحت أن المذكرة تشمل "متطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف".
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