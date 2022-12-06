https://sputnikarabic.ae/20221206/مراقب-الدولة-الإسرائيلي-يكشف-ثغرات-أمنية-خطيرة-في-جيش-بلاده-1070918913.html

مراقب الدولة الإسرائيلي يكشف ثغرات أمنية خطيرة في جيش بلاده

مراقب الدولة الإسرائيلي يكشف ثغرات أمنية خطيرة في جيش بلاده

كشف متنياهو أنغلمان مراقب الدولة الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن ثغرات أمنية خطيرة في الجيش الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق منها بنظم المعلومات. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T16:19+0000

2022-12-06T16:19+0000

2022-12-06T16:19+0000

العالم العربي

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg

ونقلت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الثلاثاء، عن مراقب الدولة الإسرائيلي في تقريره أنه لا يوجد نظام قادر على توفير الحماية الأمنية الكافية في الجيش الإسرائيلي، مؤكدا وجود ثغرات أمنية واسعة في أمن نظم المعلومات التابعة للجيش.وأفاد المراقب بأنه لا توجد أنظمة إلكترونية قادرة على توفير حماية أمنية كافية للمعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالجنود الإسرائيليين داخل الجيش، وعدم تنفيذ المتطلبات المنصوص علها في لوائح سياسة الأمن السيبراني بقوات الجيش الإسرائيلي نفسه.وشدد متنياهو أنغلمان على أن اتباع أو نهج سياسة عدم تنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في لوائح سياسة الأمن السيبراني داخل الجيش الإسرائيلي قد يعرض قواعد بيانات الجيش نفسه إلى خطر الإضرار بمصداقيتها فضلا عن تهديده لسرية هذه البيانات الشخصية الخاصة بالجنود الإسرائيليين.وأشار مراقب الدولة الإسرائيلي إلى أن نظم المعلومات والبيانات العسكرية لا تدار بكفاءة وليس بحسب المنهجية الأمنية المطلوبة، محذرا من وجود مخاوف من أن أنظمة تحديد الهوية الشخصية لن تكون قادرة على تحقيق الغرض من وجودها.ولفت متنياهو أنغلمان مراقب الدولة الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتمد سياسة تصنيف قاعدة بيانات لكل مجند، بداية من بصمات الأصابع وبصمات الكف وحتى صور الأسنان، إلا أن حماية تلك البيانات متوسطة، مطالبا بوضع سياسة ضرورية على مستويات عالية من الأمان الرقمي، حتى لا يمكن تسريب بيانات الجنود الإسرائيليين.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, إسرائيل