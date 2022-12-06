https://sputnikarabic.ae/20221206/مسؤول-بـطالبان-إصابة-6-أشخاص-بانفجار-استهدف-محل-صرافة-في-جلال-آباد-شرقي-أفغانستان-1070912431.html

مسؤول بـ"طالبان": إصابة 6 أشخاص بانفجار استهدف محل صرافة في جلال آباد شرقي أفغانستان

مسؤول بـ"طالبان": إصابة 6 أشخاص بانفجار استهدف محل صرافة في جلال آباد شرقي أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، إصابة 6 أشخاص جراء انفجار استهدف محل صرافة في مدينة جلال آباد بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T12:47+0000

2022-12-06T12:47+0000

2022-12-06T12:47+0000

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كابول - سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات الأمنية لحركة "طالبان" في ننغرهار، حافظ عبد البصير زابولي، في بيان، إن "الانفجار أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح، موضحا أن الانفجار نجم عن لغم مزروع في محل الصرافة".وفي وقت سابق اليوم، أكد شهود عيان لسبوتنيك، سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء انفجار استهدف محل صرافة في مدينة جلال آباد.وقال شاهد لسبوتنيك، إن "الانفجار وقع في محل للصرافة. لا توجد حاليا معلومات حول الضحايا، لكن العدد سيكون كبيرا، حيث كان هناك العديد من الأشخاص في المكان".وصرح مالك محل الصرافة، عصمت قاضي زاده، لـ"سبوتنيك"، بأن الانفجار وقع وسط حشد من الناس، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية ستكون كبيرة.من جانبه، أكد مصدر في مستشفى جلال آباد، نقل نحو 10 أشخاص بين قتيل وجريح، إلى المستشفى، ونقل آخرين إلى مستشفى فاطمة الزهراء، والمستشفى الجامعي في ننغرهار.ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وتعاني "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، من صعوبات في فرض الأمن في البلاد، حيث يشن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، هجمات مستمرة في مناطق مختلفة من البلاد، كان آخرها الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول قبل أيام.

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