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https://sputnikarabic.ae/20221206/مسؤول-تونسي-يمكن-تسجيل-موجة-جديدة-من-أوميكرون-خلال-فصل-الشتاء-1070915801.html
مسؤول تونسي: يمكن تسجيل موجة جديدة من "أوميكرون" خلال فصل الشتاء
مسؤول تونسي: يمكن تسجيل موجة جديدة من "أوميكرون" خلال فصل الشتاء
أفاد رياض دغفوس، رئيس اللجنة العلمية التونسية للتلقيح، اليوم الثلاثاء، بأنه لا خطورة كبيرة لمتحور "أوميكرون" الجديد على الرئتين وهو أمر مطمئن نوعا ما. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T14:47+0000
2022-12-06T14:47+0000
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ونقلت إذاعة نسمة، مساء اليوم الثلاثاء، عن رياض دغفوس، أن أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد تتمثل في آلام في الرأس والحلق مع قيء وإسهال.وأوضح دغفوس، مدير عام مركز اليقظة الدوائية في تونس، أن هناك إمكانية لتسجيل موجة جديدة من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وهو ما دعاه إلى توجيه الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة في بلاده إلى الإقبال على التلقيح ضد الفيروس، تجنبا لأي مضاعفات قد تطالهم نتيجة الإصابة بكورونا.وشدد رياض دغفوس على أن التلقيح في تونس متوفر وهو مقاوم للمتحورات الجديدة من النزلة الوافدة، رغم أن بلاده تسجل حوالي 700 ألف إصابة، سنويا.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس الماضي، عن إعفاء المهاجرين إلى بلادها من إجبارية الإستظهار بالتحاليل المخبرية وجواز التلقيح، وجاء ذلك بسبب تحسن المؤشرات المتعلقة بجائحة "كوفيد- 19" في تونس واستقرار الوضع الوبائي، وفقا لما نشرته إذاعة "نسمة".ودعت الوزارة إلى ارتداء الكمامات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض "كوفيد -19"، بالإضافة إلى ضرورة تهوية الغرف المغلقة.كما دعت الصحة التونسية إلى استمرار التلقيح والتطعيمات بالجرعات المناعية لزيادة المناعة، خاصة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.ومن المتوقع أن يتم تحديث البروتوكولات الصحية وفقًا لتطور الوضع الوبائي لجائحة "كوفيد -19".
https://sputnikarabic.ae/20221201/إعفاء-الوافدين-الجدد-إلى-تونس-من-تحاليل-كورونا-وجواز-التلقيح-1070742258.html
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فيروس كورونا, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, سلالة كورونا الجديدة
فيروس كورونا, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, سلالة كورونا الجديدة

مسؤول تونسي: يمكن تسجيل موجة جديدة من "أوميكرون" خلال فصل الشتاء

14:47 GMT 06.12.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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أفاد رياض دغفوس، رئيس اللجنة العلمية التونسية للتلقيح، اليوم الثلاثاء، بأنه لا خطورة كبيرة لمتحور "أوميكرون" الجديد على الرئتين وهو أمر مطمئن نوعا ما.
ونقلت إذاعة نسمة، مساء اليوم الثلاثاء، عن رياض دغفوس، أن أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد تتمثل في آلام في الرأس والحلق مع قيء وإسهال.
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
إعفاء الوافدين الجدد إلى تونس من تحاليل كورونا وجواز التلقيح
1 ديسمبر, 15:56 GMT
وأوضح دغفوس، مدير عام مركز اليقظة الدوائية في تونس، أن هناك إمكانية لتسجيل موجة جديدة من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وهو ما دعاه إلى توجيه الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة في بلاده إلى الإقبال على التلقيح ضد الفيروس، تجنبا لأي مضاعفات قد تطالهم نتيجة الإصابة بكورونا.
وشدد رياض دغفوس على أن التلقيح في تونس متوفر وهو مقاوم للمتحورات الجديدة من النزلة الوافدة، رغم أن بلاده تسجل حوالي 700 ألف إصابة، سنويا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس الماضي، عن إعفاء المهاجرين إلى بلادها من إجبارية الإستظهار بالتحاليل المخبرية وجواز التلقيح، وجاء ذلك بسبب تحسن المؤشرات المتعلقة بجائحة "كوفيد- 19" في تونس واستقرار الوضع الوبائي، وفقا لما نشرته إذاعة "نسمة".
ودعت الوزارة إلى ارتداء الكمامات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض "كوفيد -19"، بالإضافة إلى ضرورة تهوية الغرف المغلقة.
كما دعت الصحة التونسية إلى استمرار التلقيح والتطعيمات بالجرعات المناعية لزيادة المناعة، خاصة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
ومن المتوقع أن يتم تحديث البروتوكولات الصحية وفقًا لتطور الوضع الوبائي لجائحة "كوفيد -19".
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10 علامات خطيرة لنقص فيتامين بي 12 في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
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