https://sputnikarabic.ae/20221206/مصدر-لـسبوتنيك-دمشق-رفضت-طلب-أنقرة-بشأن-ترتيب-لقاء-بين-الأسد-وأردوغان-1070916281.html

مصدر لـ"سبوتنيك": دمشق تنوي تأجيل عقد لقاء محتمل بين أردوغان والأسد لما بعد الانتخابات التركية

مصدر لـ"سبوتنيك": دمشق تنوي تأجيل عقد لقاء محتمل بين أردوغان والأسد لما بعد الانتخابات التركية

أعلن عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، أن دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T14:59+0000

2022-12-06T14:59+0000

2022-12-06T15:15+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال ميري أوغلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين أردوغان والأسد وتنوي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التركية".وأشار ميري أوغلو إلى أن "تركيا وقعت في مواجهة مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودمشق بسبب حزب العمال الكردستاني/قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الوضع الحساس قد يؤثر بقدر كبير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها في عام 2023".يذكر أن أوغلو، أكد في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديداً قبل الانتخابات التركية المرتقبة عام 2023.

https://sputnikarabic.ae/20221202/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لعقد-لقاء-بين-إردوغان-والأسد-لكن-العمل-العملي-لم-يبدأ-بعد---1070754977.html

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