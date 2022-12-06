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مصدر لـ"سبوتنيك": دمشق تنوي تأجيل عقد لقاء محتمل بين أردوغان والأسد لما بعد الانتخابات التركية
https://sputnikarabic.ae/20221206/مصدر-لـسبوتنيك-دمشق-رفضت-طلب-أنقرة-بشأن-ترتيب-لقاء-بين-الأسد-وأردوغان-1070916281.html
مصدر لـ"سبوتنيك": دمشق تنوي تأجيل عقد لقاء محتمل بين أردوغان والأسد لما بعد الانتخابات التركية
مصدر لـ"سبوتنيك": دمشق تنوي تأجيل عقد لقاء محتمل بين أردوغان والأسد لما بعد الانتخابات التركية
أعلن عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، أن دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T14:59+0000
2022-12-06T15:15+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال ميري أوغلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين أردوغان والأسد وتنوي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التركية".وأشار ميري أوغلو إلى أن "تركيا وقعت في مواجهة مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودمشق بسبب حزب العمال الكردستاني/قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الوضع الحساس قد يؤثر بقدر كبير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها في عام 2023".يذكر أن أوغلو، أكد في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديداً قبل الانتخابات التركية المرتقبة عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221202/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لعقد-لقاء-بين-إردوغان-والأسد-لكن-العمل-العملي-لم-يبدأ-بعد---1070754977.html
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العالم العربي, العالم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العالم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

مصدر لـ"سبوتنيك": دمشق تنوي تأجيل عقد لقاء محتمل بين أردوغان والأسد لما بعد الانتخابات التركية

14:59 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 15:15 GMT 06.12.2022)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، أن دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن سوريا تعتزم تأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال ميري أوغلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين أردوغان والأسد وتنوي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التركية".

وأشار ميري أوغلو إلى أن "تركيا وقعت في مواجهة مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودمشق بسبب حزب العمال الكردستاني/قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الوضع الحساس قد يؤثر بقدر كبير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها في عام 2023".
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2 ديسمبر, 08:11 GMT
يذكر أن أوغلو، أكد في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديداً قبل الانتخابات التركية المرتقبة عام 2023.
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