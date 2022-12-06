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https://sputnikarabic.ae/20221206/مقتل-قائد-في-القوات-اليمنية-المشتركة-برصاص-مجهولين-بمحافظة-الحديدة-1070913295.html
مقتل قائد في القوات اليمنية المشتركة برصاص مجهولين بمحافظة الحديدة
مقتل قائد في القوات اليمنية المشتركة برصاص مجهولين بمحافظة الحديدة
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قائداً في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، إثر هجوم في محافظة الحديدة غربي اليمن. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:28+0000
2022-12-06T13:28+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين نصبوا كميناً لركن القوى البشرية في خفر السواحل بقوات المقاومة الوطنية في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، العقيد صادق القاضي، أثناء مروره على متن سيارته على طريق حَيْس - الخوخة جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن)، المجاورة.وأضاف أن العقيد القاضي لقي مصرعه على الفور إثر الهجوم المسلح، فيما لاذ منفذوه بالفرار على متن سيارة.وأشار المصدر إلى فتح السلطات الأمنية والعسكرية تحقيقاً في الواقعة لكشف ملابساتها.وتسيطر قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة اليمني، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، على مدينة المخا الساحلية وتتخذ منها مقر قيادة لتشكيلاتها القتالية المنضوية ضمن القوات المشتركة.وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الجيش-اليمني-يصد-محاولة-تقدم-لمسلحي-أنصار-الله-في-تعز-ويوقع-خسائر-في-صفوفهم-1070882329.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مقتل قائد في القوات اليمنية المشتركة برصاص مجهولين بمحافظة الحديدة

13:28 GMT 06.12.2022
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني اليمن
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قائداً في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، إثر هجوم في محافظة الحديدة غربي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين نصبوا كميناً لركن القوى البشرية في خفر السواحل بقوات المقاومة الوطنية في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، العقيد صادق القاضي، أثناء مروره على متن سيارته على طريق حَيْس - الخوخة جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن)، المجاورة.
وأضاف أن العقيد القاضي لقي مصرعه على الفور إثر الهجوم المسلح، فيما لاذ منفذوه بالفرار على متن سيارة.
وأشار المصدر إلى فتح السلطات الأمنية والعسكرية تحقيقاً في الواقعة لكشف ملابساتها.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
الجيش اليمني يصد محاولة تقدم لمسلحي "أنصار الله" في تعز ويوقع خسائر في صفوفهم
أمس, 17:50 GMT
وتسيطر قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة اليمني، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، على مدينة المخا الساحلية وتتخذ منها مقر قيادة لتشكيلاتها القتالية المنضوية ضمن القوات المشتركة.
وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
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