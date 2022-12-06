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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221206/ملعب-974-يودع-المونديال-رسميا-1070893777.html
ملعب "974" يودع المونديال رسميا
ملعب "974" يودع المونديال رسميا
خرج ملعب "974" من الخدمة بشكل رسمي مودعا المونديال، بعدما استضاف آخر مبارياته أمس الاثنين بين البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس العالم في قطر. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T06:56+0000
2022-12-06T06:56+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
أخبار قطر اليوم
منوعات
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وتأهل منتخب السامبا إلى الدور ربع النهائي ليلتقي كرواتيا الجمعة المقبل، بعد فوز كبير على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.وسمي استاد "974" بهذا الاسم نظرا لأنه تم بناؤه من العدد ذاته من حاويات السفن، كذلك فهو يشير إلى مفتاح خط الهاتف الدولي لدولة قطر.وافتتح الملعب في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 واستضاف وقتها بعض مباريات كأس العرب، ليفتح أبوابه لاحقا أمام مباريات المونديال ويستضيف مواجهات أبرزها بين فرنسا والدنمارك، والبرازيل وسويسرا، وبولندا والأرجنتين.ويخطط القطريون لاستخدام المساحة المقام عليها في بناء مركز حيوي للأعمال، ومرافق تطل على الواجهة المائية، فيما سيتم تفكيك حاويات الشحن والمقاعد وتقديمها كمساعدة إلى الدول الأقل نموا في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220831/ما-مصير-استادات-قطر-بعد-انتهاء-مونديال-2022؟-1067110005.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات
قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات

ملعب "974" يودع المونديال رسميا

06:56 GMT 06.12.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب راس أبو عبود، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب راس أبو عبود، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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خرج ملعب "974" من الخدمة بشكل رسمي مودعا المونديال، بعدما استضاف آخر مبارياته أمس الاثنين بين البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس العالم في قطر.
وتأهل منتخب السامبا إلى الدور ربع النهائي ليلتقي كرواتيا الجمعة المقبل، بعد فوز كبير على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.
وسمي استاد "974" بهذا الاسم نظرا لأنه تم بناؤه من العدد ذاته من حاويات السفن، كذلك فهو يشير إلى مفتاح خط الهاتف الدولي لدولة قطر.
ملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
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وافتتح الملعب في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 واستضاف وقتها بعض مباريات كأس العرب، ليفتح أبوابه لاحقا أمام مباريات المونديال ويستضيف مواجهات أبرزها بين فرنسا والدنمارك، والبرازيل وسويسرا، وبولندا والأرجنتين.
ويخطط القطريون لاستخدام المساحة المقام عليها في بناء مركز حيوي للأعمال، ومرافق تطل على الواجهة المائية، فيما سيتم تفكيك حاويات الشحن والمقاعد وتقديمها كمساعدة إلى الدول الأقل نموا في العالم.
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