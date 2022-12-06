https://sputnikarabic.ae/20221206/ملعب-974-يودع-المونديال-رسميا-1070893777.html
ملعب "974" يودع المونديال رسميا
ملعب "974" يودع المونديال رسميا
خرج ملعب "974" من الخدمة بشكل رسمي مودعا المونديال، بعدما استضاف آخر مبارياته أمس الاثنين بين البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس العالم في قطر. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T06:56+0000
2022-12-06T06:56+0000
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وتأهل منتخب السامبا إلى الدور ربع النهائي ليلتقي كرواتيا الجمعة المقبل، بعد فوز كبير على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.وسمي استاد "974" بهذا الاسم نظرا لأنه تم بناؤه من العدد ذاته من حاويات السفن، كذلك فهو يشير إلى مفتاح خط الهاتف الدولي لدولة قطر.وافتتح الملعب في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 واستضاف وقتها بعض مباريات كأس العرب، ليفتح أبوابه لاحقا أمام مباريات المونديال ويستضيف مواجهات أبرزها بين فرنسا والدنمارك، والبرازيل وسويسرا، وبولندا والأرجنتين.ويخطط القطريون لاستخدام المساحة المقام عليها في بناء مركز حيوي للأعمال، ومرافق تطل على الواجهة المائية، فيما سيتم تفكيك حاويات الشحن والمقاعد وتقديمها كمساعدة إلى الدول الأقل نموا في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220831/ما-مصير-استادات-قطر-بعد-انتهاء-مونديال-2022؟-1067110005.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات
قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات
ملعب "974" يودع المونديال رسميا
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خرج ملعب "974" من الخدمة بشكل رسمي مودعا المونديال، بعدما استضاف آخر مبارياته أمس الاثنين بين البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس العالم في قطر.
وتأهل منتخب السامبا إلى الدور ربع النهائي ليلتقي كرواتيا الجمعة المقبل، بعد فوز كبير على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.
وسمي استاد "974" بهذا الاسم نظرا لأنه تم بناؤه من العدد ذاته من حاويات السفن، كذلك فهو يشير إلى مفتاح خط الهاتف الدولي لدولة قطر.
وافتتح الملعب في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 واستضاف وقتها بعض مباريات كأس العرب، ليفتح أبوابه لاحقا أمام مباريات المونديال ويستضيف مواجهات أبرزها بين فرنسا والدنمارك، والبرازيل وسويسرا
، وبولندا والأرجنتين.
ويخطط القطريون لاستخدام المساحة المقام عليها في بناء مركز حيوي للأعمال، ومرافق تطل على الواجهة المائية، فيما سيتم تفكيك حاويات الشحن
والمقاعد وتقديمها كمساعدة إلى الدول الأقل نموا في العالم.