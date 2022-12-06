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https://sputnikarabic.ae/20221206/ملك-الأردن-يبعث-برسالة-إلى-أمير-الكويت-1070918200.html
ملك الأردن يبعث برسالة إلى أمير الكويت
ملك الأردن يبعث برسالة إلى أمير الكويت
بعث الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن برسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T15:47+0000
2022-12-06T15:47+0000
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وحسب وكالة عمون الأردنية فقد تناولت الرسالة "العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".وقد تسلم الرسالة ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث سلمها له سفير المملكة الأردنية لدى الكويت صقر أبوشتال.
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن

ملك الأردن يبعث برسالة إلى أمير الكويت

15:47 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Sergej Guneevملك الأردن
ملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Sergej Guneev
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بعث الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن برسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح.
وحسب وكالة عمون الأردنية فقد تناولت الرسالة "العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وقد تسلم الرسالة ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث سلمها له سفير المملكة الأردنية لدى الكويت صقر أبوشتال.
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