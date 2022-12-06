https://sputnikarabic.ae/20221206/نحو-نصف-الأمريكيين-يعتقدون-أن-على-واشنطن-حث-كييف-لبدء-محادثات-سلام-1070899100.html

نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أن على واشنطن حث كييف لبدء محادثات سلام

نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أن على واشنطن حث كييف لبدء محادثات سلام

يعتقد نصف المواطنين الأمريكيين تقريبا أن على واشنطن إقناع كييف بإجراء محادثات سلام مع روسيا، وفقًا لمسح أجراه مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية ونشره اليوم الثلاثاء. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T09:39+0000

2022-12-06T09:39+0000

2022-12-06T09:39+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال 47 في المائة من الأمريكيين - ارتفاعًا من 38 في المائة في يوليو/ تموز الماضي، إن الولايات المتحدة يجب أن تحث أوكرانيا على الاستقرار من أجل السلام في أقرب وقت ممكن كيلا تكون التكاليف كبيرة جدًا بالنسبة للأسر الأمريكية، حتى لو كان ذلك يعني أن أوكرانيا ستخسر بعض الأراضي، وفق صحيفة "واشنطن بوست".يعتبر معظم المستطلعين، الذين يعتقدون أن على الولايات المتحدة دعوة أوكرانيا بشكل عاجل لإجراء مفاوضات سلام، أنهم جمهوريون (63%)، مقابل 36% ممن يميلون إلى الديمقراطيين.وانخفضت نسبة الأمريكيين الذين يؤكدون أن على بلادهم الاستمرار في دعم أوكرانيا حتى لو اضطرت الأسر الأمريكية إلى دفع أسعار أعلى للغاز والمواد الغذائية نتيجة لذلك إلى 48% مقارنة بـ 58% في يوليو، وفق الاستطلاع ذاته.إلى جانب ذلك، يعتقد 29% من المستطلعين أن على واشنطن أن تسحب تدريجياً دعمها لكييف، بحسب الاستطلاع.تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم على 1030 مواطنًا أمريكيًا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. ولا يتجاوز هامش الخطأ في أخذ العينات 3.1%.في نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل الإعلام أن عدد الأمريكيين الذين اعتبروا المساعدة الأمريكية لأوكرانيا مبالغًا فيها قد ارتفع من 6% في مارس/ آذار إلى 30% في أكتوبر/ تشرين الأول.

https://sputnikarabic.ae/20221204/صحيفة-أمريكا-قد-تضطر-لوقف-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-وربما-تنفد-أموال-البنتاغون-1070837449.html

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