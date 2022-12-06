https://sputnikarabic.ae/20221206/نقل-سيطرة-محطة-زابوروجيه-النووية-إلى-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أمر-مستحيل-1070898503.html
نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"
نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"
شدد مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارشا، في تصريحات أدلى بها اليوم على أن نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T09:24+0000
2022-12-06T09:24+0000
2022-12-06T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة من داخل المحطةقال مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارشا اليوم الثلاثاء، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة، حتى من الأسلحة الصغيرة، من داخل أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، منذ سيطرة القوات الروسية على المحطة.مقاطعة زابوروجيه روسية أما بالنسبة للمقترحات المتعلقة بنزع السلاح في منطقة المحطة، أشار كارشا إلى أنه وفقا لنتائج الاستفتاء، أصبحت مقاطعة زابوروجيه، بما في ذلك محطة زابوروجيه للطاقة النووية، جزءا من روسيا الاتحادية. وقال:انتقال السيطرة "أمر مستحيل"وشدد كارشا على أن انتقال السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية من الجانب الروسي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير ممكن بأي شكل من الأشكال، معتبرا أنه "مستحيل من حيث المبدأ".موسكو تنفي الحديث عن نقل السيطرة على محطة زابوروجيه إلى "طرف ثالث"وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، أنه لا يوجد حديث عن سحب السيطرة الروسية على محطة زابورجيه للطاقة النووية أو نقلها إلى "طرف ثالث"، وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك":وأضافت زاخاروفا: "من هذا المنطلق، نحن فقط القادرون على ضمان السلامة المادية والنووية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وفي الوقت نفسه، أشارت زاخاروفا إلى عدم وجود اتفاقات محددة في الوقت الحالي بشأن موعد تلك الزيارة.يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، دحض في وقت سابق، التقارير حول الخطط المزعومة لانسحاب روسيا من مدينة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
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روسيا
نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"
09:24 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 06.12.2022) تابعنا عبر
شدد مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارشا، في تصريحات أدلى بها اليوم على أن نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"، مؤكدا أن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة من داخل منطقة المحطة.
الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة من داخل المحطة
قال مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارشا اليوم الثلاثاء، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة، حتى من الأسلحة الصغيرة، من داخل أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، منذ سيطرة القوات الروسية على المحطة.
"لم يتم إطلاق طلقة واحدة، حتى (باستخدام) الأسلحة الصغيرة، من المحطة باتجاه أوكرانيا أو أي جانب آخر. وأنا أقول هذا وأتحمل مسؤولية كاملة عن كلماتي".
رينات كارشا
مستشار المدير العام لشركة "روزنرغواتوم"
مقاطعة زابوروجيه روسية
أما بالنسبة للمقترحات المتعلقة بنزع السلاح في منطقة المحطة، أشار كارشا إلى أنه وفقا لنتائج الاستفتاء، أصبحت مقاطعة زابوروجيه، بما في ذلك محطة زابوروجيه للطاقة النووية، جزءا من روسيا الاتحادية. وقال:
"نزع السلاح، وكذلك أي تغييرات تتعلق بوجود موارد عسكريه في المحطة، هو من اختصاص الجيش، وهو من اختصاص القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية... إذا كنا نتحدث عن شيء يتعلق بالقوات المسلحة، فإن القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، يقرر ويتخذ قرارات بشأنها".
رينات كارشا
مستشار المدير العام لشركة "روزنرغواتوم"
انتقال السيطرة "أمر مستحيل"
وشدد كارشا على أن انتقال السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية من الجانب الروسي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير ممكن بأي شكل من الأشكال، معتبرا أنه "مستحيل من حيث المبدأ".
"نقل المحطة لتكون تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والواقع تحت سيطرة أوكرانيا... لدي سؤال منطقي: كيف ستكون المحطة تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هذه القصة لا تندرج على الإطلاق في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي وثائق قانونية دولية أخرى. هذا مستحيل في الأساس اليوم. إنها مثل قصة اخترعها شخص ما ثم انتشرت في نهاية المطاف في مساحة المعلومات... من المستحيل فقط".
رينات كارشا
مستشار المدير العام لشركة "روزنرغواتوم"
موسكو تنفي الحديث عن نقل السيطرة على محطة زابوروجيه إلى "طرف ثالث"
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، أنه لا يوجد حديث عن سحب السيطرة الروسية على محطة زابورجيه للطاقة النووية أو نقلها إلى "طرف ثالث"، وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك":
"لا يوجد حديث عن سحب السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية من روسيا أو نقلها إلى "طرف ثالث". المحطة تقع على الأراضي الروسية وتديرها روسيا بالكامل".
ماريا زاخاروفا
لناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية
وأضافت زاخاروفا: "من هذا المنطلق، نحن فقط القادرون على ضمان السلامة المادية والنووية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".
"نحن على علم برغبة غروسي زيارة روسيا مجددا، ونعتزم استقباله لبحث مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ماريا زاخاروفا
لناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية
وفي الوقت نفسه، أشارت زاخاروفا إلى عدم وجود اتفاقات محددة في الوقت الحالي بشأن موعد تلك الزيارة.
يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
، دحض في وقت سابق، التقارير حول الخطط المزعومة لانسحاب روسيا من مدينة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية.