https://sputnikarabic.ae/20221206/نقل-سيطرة-محطة-زابوروجيه-النووية-إلى-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أمر-مستحيل-1070898503.html

نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"

نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"

شدد مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارشا، في تصريحات أدلى بها اليوم على أن نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T09:24+0000

2022-12-06T09:24+0000

2022-12-06T09:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة من داخل المحطةقال مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارشا اليوم الثلاثاء، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن الجيش الروسي لم يطلق رصاصة واحدة، حتى من الأسلحة الصغيرة، من داخل أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، منذ سيطرة القوات الروسية على المحطة.مقاطعة زابوروجيه روسية أما بالنسبة للمقترحات المتعلقة بنزع السلاح في منطقة المحطة، أشار كارشا إلى أنه وفقا لنتائج الاستفتاء، أصبحت مقاطعة زابوروجيه، بما في ذلك محطة زابوروجيه للطاقة النووية، جزءا من روسيا الاتحادية. وقال:انتقال السيطرة "أمر مستحيل"وشدد كارشا على أن انتقال السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية من الجانب الروسي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير ممكن بأي شكل من الأشكال، معتبرا أنه "مستحيل من حيث المبدأ".موسكو تنفي الحديث عن نقل السيطرة على محطة زابوروجيه إلى "طرف ثالث"وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، أنه لا يوجد حديث عن سحب السيطرة الروسية على محطة زابورجيه للطاقة النووية أو نقلها إلى "طرف ثالث"، وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك":وأضافت زاخاروفا: "من هذا المنطلق، نحن فقط القادرون على ضمان السلامة المادية والنووية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وفي الوقت نفسه، أشارت زاخاروفا إلى عدم وجود اتفاقات محددة في الوقت الحالي بشأن موعد تلك الزيارة.يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، دحض في وقت سابق، التقارير حول الخطط المزعومة لانسحاب روسيا من مدينة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

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