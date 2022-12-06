https://sputnikarabic.ae/20221206/هل-تعتبر-واشنطن-زيارة-الرئيس-الصيني-للسعودية-تحديا-مباشرا-البيت-الأبيض-يعلق-1070903318.html
هل تعتبر واشنطن زيارة الرئيس الصيني للسعودية تحديا مباشرا... البيت الأبيض يعلق
هل تعتبر واشنطن زيارة الرئيس الصيني للسعودية تحديا مباشرا... البيت الأبيض يعلق
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن بلاده لا تطلب من الدول الأخرى الاختيار بينها وبين الصين. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T09:59+0000
2022-12-06T09:59+0000
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جاء ذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية تعد تحديًا مباشرًا للمصالح الأمريكية في المنطقة، خاصة بعد تصريحات الرئيس جو بايدن بأن بلاده لن تنسحب من المنطقة وتترك فراغا تملأه الصين أو روسيا، وفقا لـ"CNN".وقال كيربي في مؤتمر صحفي، إن "القادة الأجانب، كما تعلمون، يسافرون حول العالم ولديهم علاقات ثنائية".وأشار كيربي إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية في يوليو/ تموز الماضي، وقال: "هناك سبب كبير وراء ذهاب الرئيس إلى هناك في الصيف، ولماذا سنواصل البقاء على اتصال. هناك الكثير من القضايا في الشرق الأوسط التي تهمنا، وليس فقط أمن الطاقة".وتابع "سنواصل التركيز على ذلك، لكننا لا نطلب من الدول الاختيار بين الصين والولايات المتحدة".وأفادت تقارير بأن الرئيس الصيني سيصل إلى الرياض يوم الخميس المقبل، في زيارة دولة تستغرق يومين.
https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أن-المملكة-والصين-تجمع-بينهما-علاقات-تاريخية-ومتينة-1069549738.html
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السعودية, الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
هل تعتبر واشنطن زيارة الرئيس الصيني للسعودية تحديا مباشرا... البيت الأبيض يعلق
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن بلاده لا تطلب من الدول الأخرى الاختيار بينها وبين الصين.
جاء ذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية تعد تحديًا مباشرًا للمصالح الأمريكية في المنطقة، خاصة بعد تصريحات الرئيس جو بايدن بأن بلاده لن تنسحب من المنطقة وتترك فراغا تملأه الصين أو روسيا، وفقا لـ"CNN
".
وقال كيربي في مؤتمر صحفي، إن "القادة الأجانب، كما تعلمون، يسافرون حول العالم ولديهم علاقات ثنائية".
وأضاف: "لم نطلب أبدًا من أي دولة الاختيار بين الولايات المتحدة والصين. لذا، إذا أراد أصدقاؤنا وشركاؤنا في الشرق الأوسط مقابلة الرئيس شي جين بينغ والتحدث معه حول مجموعة من القضايا، فمن المؤكد أن هذا حقهم ونحن نحترم ذلك".
وأوضح كيربي أن ما تركز عليه الولايات المتحدة هو "علاقاتها ومصالحها الأمنية في الشرق الأوسط، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف".
وأشار كيربي إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية في يوليو/ تموز الماضي، وقال: "هناك سبب كبير وراء ذهاب الرئيس إلى هناك في الصيف، ولماذا سنواصل البقاء على اتصال. هناك الكثير من القضايا في الشرق الأوسط التي تهمنا، وليس فقط أمن الطاقة".
وتابع "سنواصل التركيز على ذلك، لكننا لا نطلب من الدول الاختيار بين الصين والولايات المتحدة".
وأفادت تقارير بأن الرئيس الصيني سيصل إلى الرياض يوم الخميس المقبل، في زيارة دولة تستغرق يومين.