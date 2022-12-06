عربي
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20221206/واشنطن-تعتزم-زيادة-حضورها-العسكري-في-أستراليا-على-أساس-التناوب-1070927364.html
واشنطن تعتزم زيادة حضورها العسكري في أستراليا على أساس "التناوب"
واشنطن تعتزم زيادة حضورها العسكري في أستراليا على أساس "التناوب"
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستعزز حضورها العسكري في أستراليا. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T22:22+0000
2022-12-06T22:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أسترالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح أوستن في كلمة له، إن الولايات المتحدة "ستزيد من حضورها العسكري في أستراليا على أساس التناوب".ووفقًا لأوستن، يتعلق الأمر بزيادة وجود القاذفات والمقاتلات، فضلاً عن المناوبات المستقبلية للبحرية والجيش.بالإضافة إلى ذلك، قال أوستن إن الولايات المتحدة وأستراليا اتفقتا على توسيع التعاون الدفاعي الثلاثي مع اليابان.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_99bd0e2702db365cd896ba2efbc0b59c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أسترالية
الولايات المتحدة الأمريكية, أسترالية

واشنطن تعتزم زيادة حضورها العسكري في أستراليا على أساس "التناوب"

22:22 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستعزز حضورها العسكري في أستراليا.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح أوستن في كلمة له، إن الولايات المتحدة "ستزيد من حضورها العسكري في أستراليا على أساس التناوب".
ووفقًا لأوستن، يتعلق الأمر بزيادة وجود القاذفات والمقاتلات، فضلاً عن المناوبات المستقبلية للبحرية والجيش.
بالإضافة إلى ذلك، قال أوستن إن الولايات المتحدة وأستراليا اتفقتا على توسيع التعاون الدفاعي الثلاثي مع اليابان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала