https://sputnikarabic.ae/20221206/واشنطن-تعتزم-زيادة-حضورها-العسكري-في-أستراليا-على-أساس-التناوب-1070927364.html
واشنطن تعتزم زيادة حضورها العسكري في أستراليا على أساس "التناوب"
واشنطن تعتزم زيادة حضورها العسكري في أستراليا على أساس "التناوب"
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستعزز حضورها العسكري في أستراليا. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T22:22+0000
2022-12-06T22:22+0000
2022-12-06T22:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أسترالية
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح أوستن في كلمة له، إن الولايات المتحدة "ستزيد من حضورها العسكري في أستراليا على أساس التناوب".ووفقًا لأوستن، يتعلق الأمر بزيادة وجود القاذفات والمقاتلات، فضلاً عن المناوبات المستقبلية للبحرية والجيش.بالإضافة إلى ذلك، قال أوستن إن الولايات المتحدة وأستراليا اتفقتا على توسيع التعاون الدفاعي الثلاثي مع اليابان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أسترالية
الولايات المتحدة الأمريكية, أسترالية
واشنطن تعتزم زيادة حضورها العسكري في أستراليا على أساس "التناوب"
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستعزز حضورها العسكري في أستراليا.
واشنطن - سبوتنيك
. وأوضح أوستن في كلمة له، إن الولايات المتحدة "ستزيد من حضورها العسكري في أستراليا على أساس التناوب".
ووفقًا لأوستن، يتعلق الأمر بزيادة وجود القاذفات والمقاتلات، فضلاً عن المناوبات المستقبلية للبحرية والجيش.
بالإضافة إلى ذلك، قال أوستن إن الولايات المتحدة وأستراليا اتفقتا على توسيع التعاون الدفاعي الثلاثي مع اليابان.