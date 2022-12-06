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وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري يتحدث عن ندرة أدوية السرطان والأنسولين في بلاده
وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري يتحدث عن ندرة أدوية السرطان والأنسولين في بلاده
أكد وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، أن أدوية السرطان والأنسولين في بلاده تشهد ندرة حادة، وفق تعبيره. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T16:57+0000
2022-12-06T16:57+0000
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، قال عون: "الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون أورو"، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024".تصريحات الوزير الجزائري جاءت خلال إشرافه على عرض استراتيجية القطاع. على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.وأكد عون على "ضرورة ترقية التصنيع المحلي لأدوية السرطان والأنسولين. خاصة وأن هذه الأدوية تعرف ندرة حادة حاليا".وقال: "هدف القطاع خلال 2023 و 2024 هو خلق نسيج مصانع تنطلق المواد الأولية وارتفاع نسبة الإدماج. مشيرا إلى أنه حاليا نملك قدرات كبيرة للإنتاج، كما أن الكثير من المنتجين لم ينطلقوا بعد في عملية التصنيع"، حسب تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20211101/وزير-الجزائر-مستعدة-لتطوير-تعاون-طويل-الأمد-مع-روسيا-في-مجال-الأدوية-1050593844.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري يتحدث عن ندرة أدوية السرطان والأنسولين في بلاده

16:57 GMT 06.12.2022
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© flickr.com / habib kaki
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أكد وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، أن أدوية السرطان والأنسولين في بلاده تشهد ندرة حادة، وفق تعبيره.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، قال عون: "الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون أورو"، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024".
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تصريحات الوزير الجزائري جاءت خلال إشرافه على عرض استراتيجية القطاع. على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد عون على "ضرورة ترقية التصنيع المحلي لأدوية السرطان والأنسولين. خاصة وأن هذه الأدوية تعرف ندرة حادة حاليا".

وناشد وزير الصناعة الصيدلانية الجمعيات بضرورة "الترويج للمنتوج المحلي. ومد يد العون في الميدان عبر الحملات التحسيسية".

وقال: "هدف القطاع خلال 2023 و 2024 هو خلق نسيج مصانع تنطلق المواد الأولية وارتفاع نسبة الإدماج. مشيرا إلى أنه حاليا نملك قدرات كبيرة للإنتاج، كما أن الكثير من المنتجين لم ينطلقوا بعد في عملية التصنيع"، حسب تعبيره.
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