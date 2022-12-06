https://sputnikarabic.ae/20221206/وزير-الصناعة-الصيدلانية-الجزائري-يتحدث-عن-ندرة-أدوية-السرطان-والأنسولين-في-بلاده-1070920113.html

وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري يتحدث عن ندرة أدوية السرطان والأنسولين في بلاده

وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري يتحدث عن ندرة أدوية السرطان والأنسولين في بلاده

أكد وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، أن أدوية السرطان والأنسولين في بلاده تشهد ندرة حادة، وفق تعبيره. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T16:57+0000

2022-12-06T16:57+0000

2022-12-06T16:57+0000

العالم العربي

الجزائر

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وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، قال عون: "الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون أورو"، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024".تصريحات الوزير الجزائري جاءت خلال إشرافه على عرض استراتيجية القطاع. على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.وأكد عون على "ضرورة ترقية التصنيع المحلي لأدوية السرطان والأنسولين. خاصة وأن هذه الأدوية تعرف ندرة حادة حاليا".وقال: "هدف القطاع خلال 2023 و 2024 هو خلق نسيج مصانع تنطلق المواد الأولية وارتفاع نسبة الإدماج. مشيرا إلى أنه حاليا نملك قدرات كبيرة للإنتاج، كما أن الكثير من المنتجين لم ينطلقوا بعد في عملية التصنيع"، حسب تعبيره.

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