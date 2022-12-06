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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221206/وسائل-إعلام-أوكرانية-انفجارات-وانقطاع-جزئي-للكهرباء-بعدة-مناطق-في-أوكرانيا-1070891583.html
وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات وانقطاع جزئي للكهرباء بعدة مناطق في أوكرانيا
وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات وانقطاع جزئي للكهرباء بعدة مناطق في أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارات وقعت في مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T02:10+0000
2022-12-06T02:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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لم يتم تقديم تفاصيل أخرى حتى الآن.في وقت لاحق، قال فلاديمير روغوف من إدارة منطقة زابوروجيه إن "الانفجارات يمكن سماعها في الجزء الخاضع من زابوروجيه لسيطرة أوكرانيا، واعدا "بالتفاصيل لاحقا""كما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى وقوع انفجارات في زابوروجيه.وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية يوم الاثنين، عن وقوع انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا بعد إصدار تحذير من غارة جوية.بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن مناطق كيروفوغراد وأوديسا وجيتومير في أوكرانيا قد انقطع عنها التيار الكهربائي جزئيا.وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة في مناطق كييف وفينيتسا وأوديسا بعد هجمات صاروخية.
https://sputnikarabic.ae/20221204/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1070846146.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات وانقطاع جزئي للكهرباء بعدة مناطق في أوكرانيا

02:10 GMT 06.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارات وقعت في مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك.
لم يتم تقديم تفاصيل أخرى حتى الآن.
في وقت لاحق، قال فلاديمير روغوف من إدارة منطقة زابوروجيه إن "الانفجارات يمكن سماعها في الجزء الخاضع من زابوروجيه لسيطرة أوكرانيا، واعدا "بالتفاصيل لاحقا""
كما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى وقوع انفجارات في زابوروجيه.
وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية يوم الاثنين، عن وقوع انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا بعد إصدار تحذير من غارة جوية.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
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بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن مناطق كيروفوغراد وأوديسا وجيتومير في أوكرانيا قد انقطع عنها التيار الكهربائي جزئيا.
وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة في مناطق كييف وفينيتسا وأوديسا بعد هجمات صاروخية.
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