https://sputnikarabic.ae/20221206/وشويغو-القوات-الروسية-حيدت-أكثر-من-8-آلاف-جندي-أوكراني-في-شهر-نوفمبر-1070903094.html
شويغو: حيدت قواتنا أكثر من 8 آلاف جندي أوكراني في نوفمبر
شويغو: حيدت قواتنا أكثر من 8 آلاف جندي أوكراني في نوفمبر
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الخسائر الأوكرانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت أكثر من 8.3 ألف عسكري و5 طائرات و10 مروحيات و149... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T09:53+0000
2022-12-06T09:53+0000
2022-12-06T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد شويغو في اجتماع مع قادة الجيش الروسي أن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس، مشيرا إلى أن كلا من مايورسك وبافلوفكا وأوبيتنو وأندريفكا وبيلوغوروفكا يوجنايا وكورديوموفكا قد أصبحت تحت السيطرة الروسية.وأشار شويغو إلى أن الجيش الروسي ينفذ ضربات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على أهداف للقيادة العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وكذلك الأهداف ذات الصلة التابعة لنظام كييف.اقرأ أيضا: نقل سيطرة محطة زابوروجيه النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر مستحيل"بالإضافة إلى ذلك، يتخذ الجيش الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفي الوقت نفسه، أطلق نظام كييف 33 قذيفة من العيار الثقيل على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في الأسبوعين الماضيين فقط، حيث اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية معظم الصواريخ.وتنفذ القوات الروسية منذ شهر فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية خاصة بهدف نزع السلاح والنازية في أوكرانيا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن هدف العملية العسكرية الروسية الخاصة هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". بالإضافة إلى تحرير دونباس وضمان أمن روسيا.
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روسيا
شويغو: حيدت قواتنا أكثر من 8 آلاف جندي أوكراني في نوفمبر
09:53 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 06.12.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الخسائر الأوكرانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت أكثر من 8.3 ألف عسكري و5 طائرات و10 مروحيات و149 دبابة وأكثر من 300 عربة مدرعة.
وأكد شويغو في اجتماع مع قادة الجيش الروسي أن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس، مشيرا إلى أن كلا من مايورسك وبافلوفكا وأوبيتنو وأندريفكا وبيلوغوروفكا يوجنايا وكورديوموفكا قد أصبحت تحت السيطرة الروسية.
"تواصل القوات المسلحة الروسية تحرير دونباس. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت مايورسك وبافلوفكا وأوبيتن وأندريفكا وبيلوغوروفكا يوجنايا وكورديوموفكا تحت سيطرتنا... ألحقت (قواتنا) أضرارا كبيرة بالقوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي لوغانسك ودونيتسك وجنوب دونيتسك".
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
وأشار شويغو إلى أن الجيش الروسي ينفذ ضربات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على أهداف للقيادة العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وكذلك الأهداف ذات الصلة التابعة لنظام كييف.
بالإضافة إلى ذلك، يتخذ الجيش الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفي الوقت نفسه، أطلق نظام كييف 33 قذيفة من العيار الثقيل على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في الأسبوعين الماضيين فقط، حيث اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية معظم الصواريخ.
وأكد وزير الدفاع الروسي أن موسكو تعتبر تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية "إرهابا نوويا".
وتنفذ القوات الروسية منذ شهر فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية خاصة بهدف نزع السلاح والنازية في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن هدف العملية العسكرية الروسية الخاصة هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". بالإضافة إلى تحرير دونباس وضمان أمن روسيا.