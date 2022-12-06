https://sputnikarabic.ae/20221206/وكالة-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-يدرسان-فرض-رسوم-جديدة-على-الصلب-والألمنيوم-من-الصين-1070896116.html
وكالة: أمريكا والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض رسوم جديدة على الصلب والألمنيوم الصينيين
وكالة: أمريكا والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض رسوم جديدة على الصلب والألمنيوم الصينيين
كشفت وكالة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض رسوم جمركية جديدة على الصلب والألومنيوم الصينيين كجزء من مكافحة... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T08:05+0000
2022-12-06T08:05+0000
2022-12-06T08:09+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع أن الفكرة نشأت لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة ولم يتم طرحها رسميًا كمقترح. وفقًا للمصدر، هناك صعوبة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام المقبل، حيث لوحظ أنه يستهدف الصين أكبر مصدر لانبعاث الكربون في العالم ومنتج للصلب والألمنيوم بالإضافة إلى البلدان الرئيسية الملوثة الأخرى.وقالت الوكالة إن خطة التعرفة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الخلافات بين بكين وواشنطن، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن كلا البلدين قد تعهدا بالعمل معا لمكافحة تغير المناخ.وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل أزمة المناخ هي علامة إيجابية للعلاقات بين الطرفين على خلفية الصراع الذي نشأ بسبب إجراءات واشنطن لمكافحة التضخم، مؤكدة أن عددًا من الدول الأخرى أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى المحادثات، لكن من غير المرجح أن تتمكن من الانضمام إلى المبادرة على الفور.
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العالم
وكالة: أمريكا والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض رسوم جديدة على الصلب والألمنيوم الصينيين
08:05 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 06.12.2022) تابعنا عبر
كشفت وكالة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض رسوم جمركية جديدة على الصلب والألومنيوم الصينيين كجزء من مكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع أن الفكرة نشأت لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة ولم يتم طرحها رسميًا كمقترح.
وفقًا للمصدر، هناك صعوبة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام المقبل، حيث لوحظ أنه يستهدف الصين أكبر مصدر لانبعاث الكربون في العالم ومنتج للصلب والألمنيوم بالإضافة إلى البلدان الرئيسية الملوثة الأخرى.
وقالت الوكالة إن خطة التعرفة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الخلافات بين بكين وواشنطن، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن كلا البلدين قد تعهدا بالعمل معا لمكافحة تغير المناخ.
وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل أزمة المناخ هي علامة إيجابية للعلاقات بين الطرفين على خلفية الصراع الذي نشأ بسبب إجراءات واشنطن لمكافحة التضخم، مؤكدة أن عددًا من الدول الأخرى أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى المحادثات، لكن من غير المرجح أن تتمكن من الانضمام إلى المبادرة على الفور.