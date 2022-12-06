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https://sputnikarabic.ae/20221206/يستيقظون-فجرا-ويهاجمون-كل-شيء-مسؤول-استخباراتي-إسرائيل-يحذر-من-الرعب-القادم--1070910709.html
يستيقظون فجرا ويهاجمون كل شيء... مسؤول استخباراتي إسرائيل يحذر من "الرعب القادم"
يستيقظون فجرا ويهاجمون كل شيء... مسؤول استخباراتي إسرائيل يحذر من "الرعب القادم"
حذر مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، من ازدياد الوضع سوءا في الضفة الغربية، العام المقبل، معتبرا أن إسرائيل لا تواجه مجرد "موجة من الإرهاب"، كما... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T12:12+0000
2022-12-06T12:12+0000
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وقال رئيس قسم أبحاث المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عميت ساعر، في مؤتمر استضافته "غازيت"، وهي مؤسسة بحثية عسكرية، إن العنف المتصاعد في الضفة الغربية سيكون ثاني أكثر قضية تحدّ تواجه إسرائيل في عام 2023، بعد إيران."يمكن للناس أن يقولوا إن شيئا لم يتغير… الرعب موسمي، كل بضع سنوات لدينا موجة وبعد ذلك تهدأ وتعود. هناك أشخاص في المؤسسة الأمنية يعتقدون أن هذا هو الحال، لكني أعتقد خلاف ذلك".
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

يستيقظون فجرا ويهاجمون كل شيء... مسؤول استخباراتي إسرائيل يحذر من "الرعب القادم"

12:12 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حذر مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، من ازدياد الوضع سوءا في الضفة الغربية، العام المقبل، معتبرا أن إسرائيل لا تواجه مجرد "موجة من الإرهاب"، كما وصفها العديد من المسؤولين.
وقال رئيس قسم أبحاث المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عميت ساعر، في مؤتمر استضافته "غازيت"، وهي مؤسسة بحثية عسكرية، إن العنف المتصاعد في الضفة الغربية سيكون ثاني أكثر قضية تحدّ تواجه إسرائيل في عام 2023، بعد إيران.
وأوضح "أرى الشباب الذين يستيقظون في الساعة الرابعة فجرا لمجرد إلقاء الحجارة على مدرعات جيش الدفاع التي تدخل القرية. من المقلق التفكير في مقدار الغضب المطلوب لهذا".
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وتابع "إنهم يهاجمون كل شيء – السلطة الفلسطينية وحماس والجماعات المنظمة [الأخرى]. هم غاضبون ومعرضون للسلاح وللتحريض. يريدون صنع قصتهم الخاصة بهم ووضعها على التيك توك. الأمر أكثر تعقيدا للتعامل معه"، على حد تعبيره.
"يمكن للناس أن يقولوا إن شيئا لم يتغير… الرعب موسمي، كل بضع سنوات لدينا موجة وبعد ذلك تهدأ وتعود. هناك أشخاص في المؤسسة الأمنية يعتقدون أن هذا هو الحال، لكني أعتقد خلاف ذلك".
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