https://sputnikarabic.ae/20221206/يستيقظون-فجرا-ويهاجمون-كل-شيء-مسؤول-استخباراتي-إسرائيل-يحذر-من-الرعب-القادم--1070910709.html

يستيقظون فجرا ويهاجمون كل شيء... مسؤول استخباراتي إسرائيل يحذر من "الرعب القادم"

يستيقظون فجرا ويهاجمون كل شيء... مسؤول استخباراتي إسرائيل يحذر من "الرعب القادم"

حذر مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، من ازدياد الوضع سوءا في الضفة الغربية، العام المقبل، معتبرا أن إسرائيل لا تواجه مجرد "موجة من الإرهاب"، كما... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال رئيس قسم أبحاث المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عميت ساعر، في مؤتمر استضافته "غازيت"، وهي مؤسسة بحثية عسكرية، إن العنف المتصاعد في الضفة الغربية سيكون ثاني أكثر قضية تحدّ تواجه إسرائيل في عام 2023، بعد إيران."يمكن للناس أن يقولوا إن شيئا لم يتغير… الرعب موسمي، كل بضع سنوات لدينا موجة وبعد ذلك تهدأ وتعود. هناك أشخاص في المؤسسة الأمنية يعتقدون أن هذا هو الحال، لكني أعتقد خلاف ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20221205/لماذا-تنقل-إسرائيل-المعارك-من-الضفة-إلى-غزة-وهل-تنجح-الوساطة-في-وقف-التصعيد؟-1070878384.html

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