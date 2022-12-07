https://sputnikarabic.ae/20221207/آلاف-العمال-يتظاهرون-في-كوريا-الجنوبية-احتجاجات-على-قرار-حكومي-بالعودة-إلى-العمل-1070950586.html
آلاف العمال يتظاهرون في كوريا الجنوبية احتجاجات على قرار حكومي بالعودة إلى العمل
آلاف العمال يتظاهرون في كوريا الجنوبية احتجاجات على قرار حكومي بالعودة إلى العمل
أدى قرار العودة إلى العمل، الذي أصدرته حكومة كوريا الجنوبية إلى خروج آلاف العمال في مظاهرات للتعبير عن رفضهم للقرار. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T15:25+0000
2022-12-07T15:25+0000
2022-12-07T15:25+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ونظم آلاف العمال النقابيين مظاهرات في أنحاء البلاد، يوم الثلاثاء، احتجاجا على القرار الحكومي، الذي يقضي بالعودة إلى العمل، رغم إضراب سائقي الشاحنات لليوم الـ 13 على التوالي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أنه شارك في المظاهرات نحو 3 آلاف و500 عامل من المنتمين لقطاعات النقل والإنشاءات والخدمات.وشهدت مدينة أوي وانغ، هي مركز لوجستي رئيسي جنوب سيئول، مظاهرات، إضافة إلى مدينة دانغجين، ومدينة بوسان الساحلية الجنوبية، إضافة إلى مواقع أخرى.وذكرت الوكالة أن إضراب سائقي الشاحنات تسبب في اضطرابات بإمدادات بضائع تصل قيمتها إلى نحو 2.7 مليار دولار، وشمل ذلك 5 قطاعات رئيسية، بينها السيارات والأسمنت والصلب.ويطالب سائقو الشاحنات بتطبيق نظام الحد الأدني للأجور بصورة دائمة، وهو النظام الذي من المقرر أن ينتهي خلال العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20160517/1018808941.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
آلاف العمال يتظاهرون في كوريا الجنوبية احتجاجات على قرار حكومي بالعودة إلى العمل
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أدى قرار العودة إلى العمل، الذي أصدرته حكومة كوريا الجنوبية إلى خروج آلاف العمال في مظاهرات للتعبير عن رفضهم للقرار.
ونظم آلاف العمال النقابيين مظاهرات في أنحاء البلاد، يوم الثلاثاء، احتجاجا على القرار الحكومي، الذي يقضي بالعودة إلى العمل، رغم إضراب سائقي الشاحنات لليوم الـ 13 على التوالي، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أنه شارك في المظاهرات نحو 3 آلاف و500 عامل من المنتمين لقطاعات النقل والإنشاءات والخدمات.
وشهدت مدينة أوي وانغ، هي مركز لوجستي رئيسي جنوب سيئول، مظاهرات، إضافة إلى مدينة دانغجين، ومدينة بوسان الساحلية الجنوبية، إضافة إلى مواقع أخرى.
وذكرت الوكالة أن إضراب سائقي الشاحنات
تسبب في اضطرابات بإمدادات بضائع تصل قيمتها إلى نحو 2.7 مليار دولار، وشمل ذلك 5 قطاعات رئيسية، بينها السيارات والأسمنت والصلب.
ويطالب سائقو الشاحنات
بتطبيق نظام الحد الأدني للأجور بصورة دائمة، وهو النظام الذي من المقرر أن ينتهي خلال العام الحالي.