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أسراب من المقاتلات السعودية تستقبل طائرة الرئيس الصيني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221207/أسراب-من-المقاتلات-السعودية-تستقبل-طائرة-الرئيس-الصيني-فيديو--1070948786.html
أسراب من المقاتلات السعودية تستقبل طائرة الرئيس الصيني... فيديو
أسراب من المقاتلات السعودية تستقبل طائرة الرئيس الصيني... فيديو
نشر نشطاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل اليوم إلى العاصمة السعودية في زيارة تستغرق يومين. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
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وشارك نشطاء ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة وصول طائرة الرئيس الصيني، حيث ظهرت أسراب من المقاتلات السعودية، تتجول بشكل كثيف في سماء المنطقة.ويظهر في أحد المشاهد قيام المقاتلات السعودية بتنفيذ عرض جوي مهيب خلال مرافقة طائرة الرئيس الصيني لدى وصوله إلى مطار الرياض.وأفادت شبكة تلفزيون الصين الرسمية عبر حسابها على تويتر "بوصول الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية".اقرأ أيضا: الأعلام الصينية تخفق في السعودية... مشاريع ضخمة تزين "طريق الحرير القديم"
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العالم العربي, العالم, نادي الفيديو
العالم العربي, العالم, نادي الفيديو

أسراب من المقاتلات السعودية تستقبل طائرة الرئيس الصيني... فيديو

14:40 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineمقاتلات سعودية
مقاتلات سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
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يتبع
نشر نشطاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل اليوم إلى العاصمة السعودية في زيارة تستغرق يومين.
وشارك نشطاء ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة وصول طائرة الرئيس الصيني، حيث ظهرت أسراب من المقاتلات السعودية، تتجول بشكل كثيف في سماء المنطقة.
ويظهر في أحد المشاهد قيام المقاتلات السعودية بتنفيذ عرض جوي مهيب خلال مرافقة طائرة الرئيس الصيني لدى وصوله إلى مطار الرياض.

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر يومين، لعقد لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول العربية.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الرسمية عبر حسابها على تويتر "بوصول الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية".
اقرأ أيضا: الأعلام الصينية تخفق في السعودية... مشاريع ضخمة تزين "طريق الحرير القديم"
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