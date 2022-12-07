https://sputnikarabic.ae/20221207/ألمانيا-تشن-حملة-اعتقالات-كبيرة-ضد-شبكة-متهمة-بمحاولة-انقلاب-1070933208.html
ألمانيا تشن حملة اعتقالات كبيرة ضد شبكة متهمة بمحاولة انقلاب
ألمانيا تشن حملة اعتقالات كبيرة ضد شبكة متهمة بمحاولة انقلاب
أفادت مجلة "شبيغل" الألمانية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر بأن الشرطة الألمانية نفذت واحدة من أكبر العمليات في البلاد ضد متطرفين يمينيين مزعومين خططوا... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T08:51+0000
2022-12-07T08:51+0000
2022-12-07T08:51+0000
العالم
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برلين - سبوتنيك. وقالت المجلة إن القوات الخاصة التابعة للشرطة الألمانية تعمل في وقت واحد في إحدى عشرة ولاية فيدرالية، مضيفة أنه تم اعتقال 25 رجلاً وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية يمينية أو يدعمونها.في السياق صرح مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بأن مواطناً روسياً من بين المحتجزين في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين خططوا لانقلاب في البلاد. وبين أن المشتبه بهم خططوا لانقلاب في البلاد ولتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة وإجراء محادثات مع عدد من الولايات. وأكد مكتب المدعي ألا سبب للاعتقاد بأن مسؤولين روس دعموا مخطط الانقلاب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ألمانيا تشن حملة اعتقالات كبيرة ضد شبكة متهمة بمحاولة انقلاب
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أفادت مجلة "شبيغل" الألمانية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر بأن الشرطة الألمانية نفذت واحدة من أكبر العمليات في البلاد ضد متطرفين يمينيين مزعومين خططوا لاقتحام البوندستاغ (البرلمان).
برلين - سبوتنيك. وقالت المجلة إن القوات الخاصة التابعة للشرطة الألمانية تعمل في وقت واحد في إحدى عشرة ولاية فيدرالية، مضيفة أنه تم اعتقال 25 رجلاً وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية يمينية
أو يدعمونها.
وكشفت أنه يتم تفتيش أكثر من 130 منزلاً ومكتباً ومبان أخرى أو تم تفتيشها بالفعل كجزء من العملية. وبينت أن المشتبه بهم عولوا على تضامن بعض أفراد قوات الأمن معهم.
في السياق صرح مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بأن مواطناً روسياً من بين المحتجزين في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين خططوا لانقلاب في البلاد. وبين أن المشتبه بهم خططوا لانقلاب في البلاد ولتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة وإجراء محادثات مع عدد من الولايات. وأكد مكتب المدعي ألا سبب للاعتقاد بأن مسؤولين روس دعموا مخطط الانقلاب.