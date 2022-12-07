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https://sputnikarabic.ae/20221207/أمريكا-تتعهد-بمضاعفة-إمدادات-الغاز-إلى-بريطانيا-وتقليل-الاعتماد-العالمي-على-روسيا-1070948498.html
أمريكا تتعهد بمضاعفة إمدادات الغاز إلى بريطانيا و"تقليل الاعتماد العالمي على روسيا"
أمريكا تتعهد بمضاعفة إمدادات الغاز إلى بريطانيا و"تقليل الاعتماد العالمي على روسيا"
قالت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الشراكة الجديدة مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة، ستدفع العمل لتقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T14:35+0000
2022-12-07T14:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
اقتصاد
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شراكة "المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف"، سيتم توجيهها من قبل مجموعة عمل مشتركة لكلا البلدين، والتي تضم مسؤولين من البيت الأبيض والحكومة البريطانية.من بين أمور أخرى، ستبذل المجموعة جهودا للتأكد من زيادة السوق لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وجاء في إعلان الحكومة البريطانية الأربعاء: "كجزء من هذا، ستسعى الولايات المتحدة جاهدة لتصدير ما لا يقل عن 9-10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر محطات المملكة المتحدة".يزيد ذلك على ضعفي المستوى الذي صدرته الولايات المتحدة في عام 2021، كما ينص الاتفاق على الاستفادة من "البنية التحتية الرائدة" في الاستيراد للمملكة المتحدة.وأضافت: "ستعمل المجموعة أيضا على تقليل الاعتماد العالمي على الطاقة الروسية من خلال دفع الجهود لزيادة كفاءة الطاقة ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتسريع تطوير الهيدروجين النظيف عالميا وتعزيز الطاقة النووية المدنية باعتبارها استخداما آمنا للطاقة".
https://sputnikarabic.ae/20221205/انخفاض-الطلب-الأوروبي-على-الغاز-الطبيعي-بمقدار-الربع-1070868751.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, اقتصاد
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, اقتصاد

أمريكا تتعهد بمضاعفة إمدادات الغاز إلى بريطانيا و"تقليل الاعتماد العالمي على روسيا"

14:35 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
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قالت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الشراكة الجديدة مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة، ستدفع العمل لتقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية، وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتكثيف التعاون في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة النووية والمتجددة.
شراكة "المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف"، سيتم توجيهها من قبل مجموعة عمل مشتركة لكلا البلدين، والتي تضم مسؤولين من البيت الأبيض والحكومة البريطانية.
من بين أمور أخرى، ستبذل المجموعة جهودا للتأكد من زيادة السوق لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
انخفاض الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي بمقدار الربع
5 ديسمبر, 13:17 GMT
وجاء في إعلان الحكومة البريطانية الأربعاء: "كجزء من هذا، ستسعى الولايات المتحدة جاهدة لتصدير ما لا يقل عن 9-10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر محطات المملكة المتحدة".
يزيد ذلك على ضعفي المستوى الذي صدرته الولايات المتحدة في عام 2021، كما ينص الاتفاق على الاستفادة من "البنية التحتية الرائدة" في الاستيراد للمملكة المتحدة.
وأضافت: "ستعمل المجموعة أيضا على تقليل الاعتماد العالمي على الطاقة الروسية من خلال دفع الجهود لزيادة كفاءة الطاقة ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتسريع تطوير الهيدروجين النظيف عالميا وتعزيز الطاقة النووية المدنية باعتبارها استخداما آمنا للطاقة".
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