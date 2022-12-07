عربي
https://sputnikarabic.ae/20221207/أمريكا-تخطط-لزيادة-صادراتها-من-الغاز-المسال-إلى-بريطانيا-1070958686.html
أمريكا تخطط لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى بريطانيا
أمريكا تخطط لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى بريطانيا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T19:40+0000
2022-12-07T20:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104552/94/1045529418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b377dfeb72a56209370540e85cca838.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وكشف بيان للبيت الأبيض، أن العمل جار مع الشركاء الدوليين من أجل "ضمان نقل كميات من الغاز الطبيعي المسال لا تقل عن 9-10 مليارات متر مكعب إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل".وأضاف البيان بأنه سيتم بحث تعزيز فرص دعم العقود التجارية التي ستضمن تأمين المخزون.وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي في أوروبا مستويات مرتفعة، منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية.وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في إقليم دونباس، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، شملت قطاعي النفط والغاز؛ الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية، التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة، أنها مستعدة لإمداد أوروبا بكل الكميات التي تحتاجها من الغاز؛ شريطة رفع العقوبات التي فرضت عوائق، حالت دون تدفق إمدادات الغاز مرة أخرى إلى الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20220817/بسبب-الأزمة-شرقي-أوروبا-الغاز-والبترول-يقودان-الصادرات-المصرية-للارتفاع-1066525919.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104552/94/1045529418_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_183a960b938f0a05f0b3b836cfdd4edb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن

أمريكا تخطط لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى بريطانيا

19:40 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 20:16 GMT 07.12.2022)
© AP Photo / Ernesto Vargasوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Ernesto Vargas
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة.
القاهرة- سبوتنيك. وكشف بيان للبيت الأبيض، أن العمل جار مع الشركاء الدوليين من أجل "ضمان نقل كميات من الغاز الطبيعي المسال لا تقل عن 9-10 مليارات متر مكعب إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل".
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
بسبب الأزمة شرقي أوروبا... الغاز والبترول يقودان الصادرات المصرية للارتفاع
17 أغسطس, 12:56 GMT
وأضاف البيان بأنه سيتم بحث تعزيز فرص دعم العقود التجارية التي ستضمن تأمين المخزون.
وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي في أوروبا مستويات مرتفعة، منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في إقليم دونباس، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، شملت قطاعي النفط والغاز؛ الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية، التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة، أنها مستعدة لإمداد أوروبا بكل الكميات التي تحتاجها من الغاز؛ شريطة رفع العقوبات التي فرضت عوائق، حالت دون تدفق إمدادات الغاز مرة أخرى إلى الدول الأوروبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص16:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала