https://sputnikarabic.ae/20221207/أمريكا-تخطط-لزيادة-صادراتها-من-الغاز-المسال-إلى-بريطانيا-1070958686.html
أمريكا تخطط لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى بريطانيا
أمريكا تخطط لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى بريطانيا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T19:40+0000
2022-12-07T19:40+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وكشف بيان للبيت الأبيض، أن العمل جار مع الشركاء الدوليين من أجل "ضمان نقل كميات من الغاز الطبيعي المسال لا تقل عن 9-10 مليارات متر مكعب إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل".وأضاف البيان بأنه سيتم بحث تعزيز فرص دعم العقود التجارية التي ستضمن تأمين المخزون.وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي في أوروبا مستويات مرتفعة، منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية.وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في إقليم دونباس، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، شملت قطاعي النفط والغاز؛ الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية، التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة، أنها مستعدة لإمداد أوروبا بكل الكميات التي تحتاجها من الغاز؛ شريطة رفع العقوبات التي فرضت عوائق، حالت دون تدفق إمدادات الغاز مرة أخرى إلى الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20220817/بسبب-الأزمة-شرقي-أوروبا-الغاز-والبترول-يقودان-الصادرات-المصرية-للارتفاع-1066525919.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن
أمريكا تخطط لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى بريطانيا
19:40 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 20:16 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة.
القاهرة- سبوتنيك. وكشف بيان للبيت الأبيض، أن العمل جار مع الشركاء الدوليين من أجل "ضمان نقل كميات من الغاز الطبيعي
المسال لا تقل عن 9-10 مليارات متر مكعب إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل".
وأضاف البيان بأنه سيتم بحث تعزيز فرص دعم العقود التجارية التي ستضمن تأمين المخزون.
وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي في أوروبا مستويات مرتفعة، منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في إقليم دونباس، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، شملت قطاعي النفط والغاز؛ الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية، التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة، أنها مستعدة لإمداد أوروبا بكل الكميات التي تحتاجها من الغاز؛ شريطة رفع العقوبات التي فرضت عوائق، حالت دون تدفق إمدادات الغاز مرة أخرى إلى الدول الأوروبية.